București, Cluj – Napoca, Brașov și Timișoara sunt orașele cu cele mai multe joburi disponibile, în acest moment

Angajatorii din România au postat în ultima lună peste 22.000 de locuri de muncă pe eJobs.ro, o parte dintre aceștia fiind în pregătire pentru sezonul de sărbători, când volumul de activități crește și au nevoie să își extindă echipele. Inclusiv acum, candidații au la dispoziție 21.000 de joburi deschise pe eJobs.ro și încă 5.000 pe iajob.ro, atât pentru România, cât și pentru străinătate.

Bucureștiul este orașul cu cele mai multe poziții disponibile în acest moment, respectiv 11.000, iar domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de candidați sunt call – center / BPO, retail, servicii, industria alimentară, turism și transport / logistică. Aici, cei mai căutați sunt candidații entry level (care au între 0 și 2 ani de experiență), cei fără niciun fel de experiență și, pe locul al treilea, cei din segmentul mid – level, adică 2 – 5 ani de experiență.

„Este o perioadă când în piață nu apar atât de multe poziții de manageri, seniori sau specialiști cu experiență avansată, iar asta se întâmplă în primul rând pentru că în rândul lor nu există o rată ridicată de fluctuație. Sunt mult mai stabili la job decât alte categorii de candidați, ceea ce înseamnă că nu apare la fel de des nevoia de înlocuire. Pe măsură ce lucrurile se vor stabiliza și reechilibra în economie, vom reîncepe să îi vedem mult mai activi și pe ei pe piața muncii”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

