9 din 10 angajatori vor acorda beneficii de Crăciun angajaților

89,7% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs au declarat că au pregătit beneficii de Crăciun pentru angajați, pe care le vor acorda în luna decembrie, înainte de minivacanța de sărbători, în timp ce 10,3% nu au avut buget alocat acestui scop.

„În mod tradițional, cele mai multe companii își direcționează fondurile pentru beneficiile de sărbători către primele în bani, iar 2025 nu face excepție de la această regulă, în condițiile în care 60% dintre respondenți au spus că vor acorda astfel de bonusuri înainte de Crăciun. 48% vor organiza petrecere specială cu echipa, iar 44% vor oferi tichete sau vouchere cadou”, spune Ana Călugăru, Head of Communications, în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

36% vor opta pentru coșuri cu produse de sărbători, 8% vor acorda zile libere suplimentare, 4% organizează tombole cu premii și la fel de mulți au pregătit tichete de vacanță pentru angajați.

Cei mai mulți dintre angajatori, respectiv o treime, au alocat, în acest scop, un buget cuprins între 201 și 400 de lei pentru fiecare angajat în parte. 28% între 401 și 600 de lei și tot atâția peste 1.000 de lei/angajat. Comparativ cu anul trecut, valoarea beneficiilor oferite a rămas neschimbată, după cum au răspuns 84% dintre participant. Doar 8% au majorat bugetele și tot 8% le-au scăzut.

