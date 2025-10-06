Contextul economic din primele 9 luni ale anului a reactivat candidații din segmentul de vârstă 45+. Aproape 1 milion de aplicări au fost înregistrate de la începutul anului, în creștere cu 10% față de anul trecut

  MENIU  
Actualizat 06.10.2025, 21:56

Aproape 1 milion de aplicări venite din partea candidaților care au mai mult de 45 de ani au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, acest prag marcând o creștere de aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

“Ani la rând, acest segment de candidați a fost unul aproape impermeabil la schimbările din piață, rămânând constant într-o zonă de latență în ceea ce privește intenția de angajare și de aplicare la joburile disponibile. Inclusiv în sondajele pe care le-am derulat ne-au arătat că sunt categoria cu cea mai mare rezistență la schimbare și cea mai scăzută dorință de a-și schimba jobul. Contextul economic de anul acesta a deturnat această stare de fapt și deja pentru primele 9 luni ale anului vedem cu aproape 100.000 de mai multe aplicări decât anul trecut în rândul celor care au peste 45 de ani”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cele mai multe aplicări au mers pentru pozițiile mid-level, respectiv cele care cereau un nivel mediu de experiență (2 – 5 ani), dar și pentru cele entry level, pentru care candidații nu aveau nevoie de o experiență mai mare de doi ani. Cele mai puține aplicări pe acest segment de vârstă au fost pentru pozițiile de management. Absolvenții de studii superioare și muncitorii calificați au fost candidații care au aplicat cel mai mult, în interiorul acestei grupe de vârstă, în primele 9 luni ale anului, în timp ce, pentru muncitorii necalificați, nu s-au strâns mai mult de 81.000 de aplicări.

“Avem, pe de o parte, candidați care anul acesta au rămas fără job și, în acest caz, au fost nevoiți să reintre într-un circuit de căutare a unui loc de muncă și, pe de altă parte, candidați ale căror perspective pentru viitorul imediat sau, cel mult, mediu nu sunt promițătoare, astfel încât au nevoie de o variantă care să le ofere în primul rând mai multă stabilitate și, apoi, mai mulți bani. De altfel, și datele oficiale ale instituțiilor publice arată că jumătate dintre cei care s-au angajat anul acesta prin agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă aveau peste 45 de ani”, mai spune Bogdan Badea.

