Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul joburilor cu salariul afișat a urcat la 45%

Diferențe mari în funcție de nivelul de carieră – pozițiile entry level au cel mai ridicat nivel de transparență, în timp ce joburile de specialiști și manageri nu depășesc 7%.

Aproape 8.000 de joburi postate pe eJobs.ro în acest moment au salariul afișat, ceea ce reprezintă 45% din numărul total de locuri de muncă disponibile. Procentul a crescut cu aproape 10% în ultimele luni, angajatorii făcând pași suplimentari în direcția publicării salariului în anunțul de angajare pe măsură ce ne apropiem de faza în care transparența salarială va deveni obligatorie. „Directiva europeană privind transparența salarială care va fi transpusă și în legislația din România din luna iunie reprezintă o schimbare majoră în practicile salariale ale companiilor, indiferent de numărul de angajați pe care îl au sau de profilul pozițiilor pentru care recrutează. Schimbarea va începe chiar de la pasul deschiderii procesului de recrutare, astfel încât orice candidat va ști, de la început, care este salariul pe care compania îl oferă pentru poziția la care aplică”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

După mai bine de doi ani de stagnare la un nivel de aproximativ 35%, din 2026 a început să crească numărul de poziții care au salariul afișat în anunțul de angajare, iar acum se situează la 45% din total. Domeniile care au cel mai ridicat nivel de transparență sunt retailul, serviciile, turismul, industria alimentară, transport / logistică și call-center / BPO. Cele mai puține salarii publice sunt în energie, IT / telecom, automotive și sănătate. „Este o piramidă care arată ceea ce știm de câțiva ani în ceea ce privește salariile: cele mai transparente domenii, poziționate în vârful piramidei, sunt cele scot în piață un număr mare de joburi entry-level. Cele care recrutează mai degrabă specialiști și seniori mențin un nivel relativ scăzut de transparență pentru că, spre deosebire de entry-level, unde salariile sunt în bună măsură aliniate la nivel de piață, în cazul seniorilor pot exista diferențe semnificative între industrii sau între angajatori”, explică Roxana Drăghici.

