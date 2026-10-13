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77,4% dintre angajatori recunosc că starea de bine a angajaților a fost afectată de schimbările prin care a trecut compania anul acesta

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Impactul economiei asupra rezultatelor financiare, presiunea pe rezultate și măsurile cu impact direct asupra echipelor au avut cea mai mare influență asupra angajaților.

77,4% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România spun că au simțit că anul acesta a adus o serie de schimbări în companie care au dezechilibrat starea de bine a angajaților. Cel mai mare impact l-a avut, cred angajatorii, influența contextului economic asupra rezultatelor financiare ale companiei, dar și creșterea presiunii pe rezultate, măsurile directe asupra echipelor (tăieri de salarii, înghețări de salarii, tăieri de beneficii, disponibilizări) sau creșterea volumului de muncă cu rezultate mai slabe decât în anii trecuți. 44,6% au menționat că măsurile pe care au fost nevoiți să le ia au vizat reducerea costurilor aferente personalului.

„Pe acest fond, trei sferturi dintre companii au ales să comunice transparent cu angajații și să îi informeze proactiv despre starea actuală din companie, încercând, totuși să nu îi alarmeze până la momentul luării unor decizii finale. Doar 24,3% au ales să nu comunice specific pe acest subiect. Observă însă că productivitatea angajaților, deși este constantă, se obține cu un efort emoțional vizibil mai mare (64,1%), iar 31,3% spun chiar că a scăzut, în condițiile în care anxietatea și demotivarea le afectează rezultatele. 4,7% spun că productivitatea / angajat a crescut deoarece oamenii muncesc mai mult de teama de a-și pierde jobul”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de comunicare din România.

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