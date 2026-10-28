Joburile entry level cresc nivelul de transparență salarială din piață. Din cele 37.000 de poziții postate de la începutul anului pe iajob.ro, 82,4% aveau salariul afișat în anunțul de angajare

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37.000 de joburi au fost postate anul acesta pe iajob.ro, platforma de recrutare online deținută de eJobs România, care se adresează în special candidaților din segmentul entry level și celor care nu au studii superioare.

Dintre acestea, 82,42% au avut salariul afișat în anunțul de angajare, aproape dublu față de situația regăsită la nivel general, atunci când este vorba nu doar despre poziții entry level sau pentru candidați fără studii superioare, ci și despre seniori, specialiști și manageri. „Pe eJobs.ro, 42% din numărul total de locuri de muncă postate anul acesta au avut salariul afișat în anunț, asta deși angajatorii știu că publicarea salariului este foarte importantă pentru candidați. Potrivit unui studiu pe care l-am realizat recent, principalul lucru la care se uită candidații atunci când caută joburi la care aplice este afișarea salariului. Vor să aibă un orizont clar de așteptări înainte de a aplica pentru un loc de muncă și aplică în special pentru pozițiile care oferă această informație”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Domeniile care au cea mai mare deschidere în direcția transparenței salariale sunt retail, servicii, transport / logistică, turism, industria alimentară și construcții. Sunt domenii care recrutează preponderent fie candidați cu cel mult doi ani de experiență în domeniu sau pe jobul respectiv, fie candidați care nu au studii superioare, fie, în multe cazuri, candidați care nu au nici experiență, nici studii superioare. Astfel, pe iajob.ro, 43% din locurile de muncă postate anul acesta s-au adresat absolvenților de liceu. 30% au fost pentru muncitorii necalificați, 22% pentru muncitorii calificați și doar 6% celor care au studii superioare.

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