Emma Zeicescu și Claudiu Popa s-au despărțit după 13 ani de relație. Cei doi au împreună un copil: „Am crezut că orice obstacol poate fi depășit"

Emma Zeicescu și Claudiu Popa au decis să se despartă, după 13 ani de relație. Jurnalista a confirmat separarea și a făcut un anunț care a stârnit multe reacții în mediul online. Iată ce a transmis vedeta. 

Emma Zeicescu s-a despărțit de tatăl copilului său

Emma Zeicescu și Claudiu Popa au format unul dintre cele mai discrete și longevive cupluri din showbizul românesc. Acum, jurnalista a anunțat că se desparte de tatăl copilului ei. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ea a explicat de ce a luat această decizie și a ținut să precizeze că între ei va exista respect reciproc și un echilibru.

Mai mult, jurnalista a spus că nu a luat o decizie impulsivă, ci a fost rezultatul unui proces greu, în care ambii parteneri au încercat să salveze relația.

“Ne-am separat, după 13 ani în care am construit împreună o poveste importantă din viața noastră. Au fost ani cu multă implicare, învățare și momente care ne-au definit ca oameni. Am crezut sincer că, acolo unde există iubire, orice obstacol poate fi depășit. Din păcate, există și situații în care, în ciuda eforturilor, lucrurile se schimbă, iar iubirea se transformă.

Alegem să mergem mai departe separat, fără a transforma acest moment într-unul mai dureros decât este deja. Despărțirea nu este o bucurie pentru nimeni, ci un proces dificil, care cere maturitate, asumare și echilibru emoțional.”

Își vor crește împreună copilul

Emma Zeicescu a precizat că prioritatea amândurora este Idris Rafael, băiatul pe care îl au împreună. Ea a spus că acesta are nevoie de doi părinți care își fac rolul așa cum trebuie.

“Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru, Rafael. El are nevoie de liniște, stabilitate și de doi părinți care, chiar dacă nu mai sunt împreună ca parteneri, rămân uniți în rolul lor de a fi părinți. “În această perioadă, avem nevoie de discreție, răbdare și înțelegere. Este un moment delicat, mergem mai departe cu respect pentru ceea ce a fost și cu speranța că fiecare dintre noi își va găsi echilibrul și liniștea personală. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a scris Emma Zeicescu pe Facebook.

Nu este prima tentativă de despărțire

Cuplul a reușit să treacă peste un moment dificil în relație. În 2018, cei doi anunțau că se despart. La vremea aceea, Idris Rafael avea doar trei ani și jumătate. 

„Claudiu şi Emma încep, de azi, o nouă călătorie, separat. Ne dorim ca fiecare drum să ne întărească şi să ne facă mai înţelepţi. Pentru fiecare gând bun pe care ni-l dăruiţi, pentru toată dragostea cu care ne-aţi privit şi cu care ne înconjuraţi zi de zi, pentru că ne ajutaţi să devenim mai buni, vă mulţumim din inimi!

Mami, tati şi Idris rămân bineînţeles împreună, în fiecare zi. Fără sfârşit.

PS: Nu vom face alte comentarii în legătură cu acest subiect şi vă mulţumim deja pentru înţelegere”, scria pe Facebook prezentatoare TV, în urmă cu aproape 8 ani.

Se pare că au decis să își mai acorde o șansă, iar lucrurile au mers bine până acum, când relația nu a mai putut fi salvată și ambii au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
