Andrei Rotaru, fost concurent al emisiunii „Insula Iubirii”, a revenit în atenția publicului după o perioadă de absență care a ridicat multe semne de întrebare. După ce Cristina, fosta sa soție, a anunțat pe rețelele sociale că acesta a dispărut, fanii au rămas îngrijorați. Câteva ore mai târziu, Andrei a fost găsit, dar liniștea s-a așternut rapid peste acest episod, iar detaliile au rămas un mister. Recent, Andrei a decis să dezvăluie adevărul despre ce s-a întâmplat cu el și despre despărțirea definitivă de Cristina.

Andrei și Cristina Rotaru s-au despărțit definitiv

Cuplul Andrei și Cristina a atras atenția publicului în sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, însă relația lor s-a confruntat cu multe obstacole. Deși și-au mai acordat o a doua șansă după divorțul survenit în urma emisiunii, cei doi au ajuns din nou la despărțire.

„Eu sunt foarte bine! Da, este adevărat, ne-am despărțit”, a confirmat Andrei pentru Spynews, punând capăt speculațiilor.

Dar ce s-a întâmplat în perioada în care Andrei Rotaru părea de negăsit? Fostul concurent a explicat că a traversat o perioadă dificilă, care l-a determinat să ia o pauză de la tot ceea ce îl înconjura.

„Nu avea nimeni cum să ia legătura cu mine că n-am mai folosit telefonul deloc. Am luat o pauză de la viață mai exact”, a declarat el.

În această perioadă, Andrei Rotaru a ales să se izoleze pentru a-și pune ordine în gânduri și a se regăsi.

Citește și: Cum arată adevărata Gina Felea acum. În prezent promovează criptomonede

Citește și: Răzvan Lucescu, dezvăluiri emoționante despre ultima conversație cu Mircea Lucescu: „Mi-a zis că urmează să plece”

Cristina Rotaru a alertat autoritățile

Într-un mesaj emoționant publicat pe pagina sa de social media, Cristina a explicat că despărțirea de Andrei, deși dureroasă, a fost inevitabilă.

„A venit momentul să clarific puțin situația, pentru că primesc în continuare un număr foarte mare de mesaje de la voi și înțeleg preocuparea voastră. Tot ce am împărtășit în aceste trei săptămâni aici, pe pagina mea, a fost real. În momentele în care v-am cerut ajutorul, am gestionat totul cum am știut eu mai bine și cu ce aveam în mine atunci. Astăzi pot să vă spun că am ales să mergem pe drumuri separate, după o perioadă lungă din viața noastră, în care au fost multe lucruri trăite, bune și mai puțin bune, dar cu toate acestea păstrăm o relație bazată pe respect pentru tot ce a fost între noi. Nu îmi este ușor să scriu aceste lucruri și nici să le pun în cuvinte, dar simt că este corect să știți atât. Eu am fost mereu transparentă cu voi și am simțit că vă datorez aceste lămuriri”, a spus Cristina Rotaru în urmă cu câteva zile.

Citește și: Ema Oprișan, confesiuni dureroase despre momentul în care a fost nașă de botez cu Răzvan Kovacs, imediat după despărțire: „M-am simțit copleșită. Toată lumea se uita la mine” / EXCLUSIV

Citește și: Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro câștigați pentru participarea la Desafio

În timp ce fostul ei soț a preferat să se retragă din atenția publicului, Cristina Rotaru a fost cea care a alertat autoritățile și a cerut ajutorul comunității online pentru a-l găsi. Însă, de atunci, ea a evitat să mai discute public despre cele întâmplate, lăsând loc speculațiilor.

Cei doi au intrat în competiția „Insula Iubirii” cu dorința declarată de a-și testa sentimentele. Totuși, experiența intensă a show-ului a scos la iveală vulnerabilități majore ale relației lor. Andrei a cedat tentației și s-a apropiat de ispita Diandra, o situație care a lăsat urme adânci în cuplu. Deși Cristina a încercat să depășească dezamăgirea, oferindu-i partenerului șansa de a reconstrui încrederea, legătura lor a rămas marcată de despărțiri și împăcări repetate.

