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Gabriella Barbu, ispită la Insula Iubirii, sezonul 10, și-a topit acidul hialuronic din buze după ce substanța migrase. La scurt timp, a apelat din nou la medicul estetician pentru un look mai natural.

Cum arată Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sezonul 10, după ce și-a topit acidul hialuronic din buze

Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sezonul 10, este adepta schimbărilor frecvente de look. Recent, Gabriella a dezvăluit că a trecut printr-o transformare notabilă: a decis să își topească acidul hialuronic din buze, după ce substanța migrase, afectându-i aspectul natural. Informația a fost confirmată chiar de ea pe contul său de Instagram, unde a explicat motivele din spatele deciziei.

„Nu v-am spus, dar mi-am topit acidul din buze pentru că îl aveam migrat”, a scris Gabriella în mediul online. Ulterior, ea a împărtășit cu urmăritorii săi imagini care dezvăluiau o schimbare vizibilă: buzele sale erau mai mici și mai naturale. Potrivit Libertatea, Gabriella a recurs la această procedură pentru a face o pauză de la injectările estetice și pentru a-și redefini aspectul.

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Gabriella Barbu și-a injectat din nou buzele după doar câteva zile

Cu toate acestea, pauza a fost una scurtă. La doar câteva zile după ce a renunțat la acidul hialuronic, Gabriella s-a întors la medicul estetician pentru o nouă intervenție. De data aceasta, scopul a fost obținerea unei forme mai armonioase și naturale. „Azi dimineață am fost să-mi pun buzele, pentru că nu am avut răbdare deloc și nu am putut să stau fără ele. Le am puțin umflate. Le-am avut mereu migrate, oriunde îl topeam și îl puneam la loc, arătau la fel. Sunt puțin vânătă, dar să știți că sunt top. Mi se pare ceva foarte natural. Se mai dezumflă puțin”, a explicat Gabriella, într-o postare pe Instagram.

Aceasta nu este prima dată când Gabriella apelează la intervenții estetice pentru a-și sculpta imaginea. Potrivit Libertatea, în trecut, vedeta a optat pentru liposculptură și lipofilling, proceduri prin care și-a redefinit forma coapselor și a feselor. Deschisă și asumată, Gabriella nu s-a ferit niciodată să vorbească despre alegerile sale estetice, considerându-le o formă de îngrijire personală și auto-exprimare.

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De ce a renunțat Gabriella Barbu la părul blond

Pe lângă transformările la nivel fizic, Gabriella a trecut și printr-o schimbare de look care a atras atenția fanilor săi: a renunțat la părul blond în favoarea unei nuanțe de brunet. Într-un interviu pentru Observator, vedeta a explicat semnificația din spatele acestei decizii.

„Mi-am schimbat culoarea pentru că am trecut prin niște momente în viața mea pe care a trebuit să le las în spate. Blondul pentru mine a semnificat ceva din trecut. O parte din viața mea. Mă regăsesc mai mult”, a declarat Gabriella.

Foto: Instagram

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