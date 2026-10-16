Ioana Năstase, primele declarații după procesul de divorț de Ilie Năstase: „Sunt obosită”

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Ioana Năstase a oferit primele declarații după ce joi, 15 octombrie, ea și Ilie Năstase au trebuit să se prezinte la Judecătoria Constanța pentru un nou termen în procesul de divorț. Fostul tenismen nu s-a prezentat.

Ioana Năstase, primele declarații după procesul de divorț de Ilie Năstase

Ioana Năstase a făcut primele declarații despre procesul de divorț cu Ilie Năstase. Într-un interviu acordat la ieșirea din sala de judecată din Constanța, aceasta a mărturisit că nu și-a dorit niciodată să ajungă în această situație.

„Aș fi vrut ca această căsnicie să ducă până la… sunt obosită”, a spus Ioana, vizibil afectată.

Deși fostul campion a fost absent de la termenul din 15 octombrie, Ioana a ales să fie prezentă, însoțită de avocata sa, pentru a-și susține poziția în fața instanței. Contactată de Spynews, aceasta a refuzat să dezvăluie motivele separării, păstrând discreția. „Întrebați-l pe dânsul, nu știu (de ce nu s-a prezentat Ilie Năstase – n.red.). E bine, din câte știu”, a adăugat ea.

Procesul de divorț a debutat pe 30 aprilie, dar magistrații au oferit atunci cuplului timp pentru a reflecta asupra deciziei de separare. Cum reconcilierea nu s-a concretizat, cazul a continuat, iar acum instanța a rămas în pronunțare până pe 30 octombrie, când se va da verdictul final privind desfacerea căsătoriei.

Avocata Ioanei Năstase a explicat pentru Spynews că la acest termen s-au pus concluzii finale în dosar. „Am rămas în pronunțare. Urmează să avem o soluție, probabil peste două săptămâni. Este opțiunea dumnealui să se prezinte sau nu. Dumnealui a ales să nu vină. Nu este obligatorie prezența pârâtului”, a declarat reprezentanta legală.

Pe lângă cererea de divorț, Ioana a solicitat și revenirea la numele de dinaintea căsătoriei cu Ilie Năstase.

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Care sunt motivele divorțului dintre Ioana și Ilie Năstase

Pe 19 iunie 2026, Ioana Năstase a anunțat că a depus actele de divorț de Ilie Năstase, din cauza agresivității lui verbale și fizice. Deși au mai fost surprinși împreună de atunci și până în prezent, Ioana nu dorește să-și retragă cererea de divorț.

Ioana a mai avut două încercări de a divorța de soțul ei în 2021, una în primăvară și una în toamnă. Apoi, în martie 2022, Ioana a anunțat că a renunțat la divorț din motive ce „țin de Ilie”. Acum însă, Ioana pare hotărâtă să continue cu divorțul, după șase ani de căsnicie.

Pentru Ilie Năstase acesta va fi al cincilea divorț.

Ce spune Ioana Năstase despre partaj

Ioana Năstase a făcut primele declarații despre partaj.

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună. Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete.

Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem. Voia să scape cât mai repede de ea. Eu, lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a declarat Ioana Năstase, pentru Cancan.

Foto: Facebook

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