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Lilia Dragneva, directoarea Centrului pentru Artă Contemporană (KSA:K), a murit într-un grav accident rutier petrecut în weekend, pe drumul european E581, în județul Vaslui, România. Comunitatea artistică din Republica Moldova îmbracă haine de doliu în urma acestei pierderi ireparabile, iar vestea fulgerătoare a lăsat în urmă un spațiu imposibil de umplut în peisajul cultural autohton.

Impact violent pe drumul spre casă

Tragedia s-a produs în momentul în care automobilul în care se aflau patru cetățeni ai Republicii Moldova a părăsit partea carosabilă, lovind în plin un cap de pod și răsturnându-se. În urma impactului extrem de puternic, Lilia Dragneva, în vârstă de 52 de ani, a încetat din viață.

Ceilalți trei pasageri din vehicul au suferit leziuni de diferite gravități. O femeie de 34 de ani a fost preluată de urgență de un elicopter SMURD și transportată la un spital din Iași, în timp ce un bărbat de 62 de ani și o femeie de 59 de ani au fost internați la spitalul din Vaslui. Printre persoanele rănite se numără și soția ministrului Culturii, starea acesteia fiind evaluată de medici drept satisfăcătoare și în afara oricărui pericol.

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Un pilon al comunității artistice și un mentor de neînlocuit

Pierderea Liliei Dragneva este resimțită profund la Chișinău, unde aceasta a activat ca formatoare de opinie, artistă, curator și directoare a centrului KSA:K, promovând formele noi de expresie artistică — de la performance și artă video până la instalații și proiecte interdisciplinare.

Reprezentanții Centrului pentru Artă Contemporană au adus un omagiu celei care le-a fost lider și inspirație, declarând: „Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a directoarei Centrului pentru Artă Contemporană, Lilia Dragneva. Lilia a jucat un rol esențial în comunitatea artistică, a construit punți între oameni, a susținut generații de artiști și a creat un spațiu viu pentru idei. Ca profesoară și mentor, a ghidat tinerii cu neobosită generozitate și dăruire”.

Mobilizare pentru sprijinirea familiei și anchetă în derulare

Pe lângă mesajele de condoleanțe adresate familiei îndoliate, colegii de la KSA:K au lansat un apel public către toți cei care au cunoscut-o sau au apreciat-o, în vederea strângerii de fonduri și oferirii unui sprijin financiar familiei Dragnev.

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a confirmat că reprezentanții Consulatului General al Republicii Moldova la Iași mențin legătura permanentă cu autoritățile din România și cu familiile persoanelor implicate pentru acordarea asistenței consulare necesare. Circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea rămân în continuare în atenția autorităților române, care desfășoară o anchetă penală pentru a stabili cauzele tragediei.

Foto – Facebook

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