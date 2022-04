Laurențiu Reghecampf, primele declarații după procesul de divorț

Laurențiu Reghecampf (46 de ani) și Anamaria Prodan (49 de ani) s-au separat în vara anului 2021, după 13 ani de căsnicie. Pe 4 aprilie 2022, fostul cuplu s-a întâlnit la Tribunal pentru al doilea termen al divorțului.

Anamaria, care a venit însoțită de fiul ei și al antrenorului, Laurențiu Junior (13 ani), alintat Bebe sau Bebeto, și de fiica cea mică din primul mariaj, Sarah Dumitrescu (21 de ani), a declarat că Laurențiu nu și-a privit și nici salutat copiii.

„Când am ajuns la Tribunal nu am văzut copiii de mulțimea de jurnaliști care erau adunați în jurul Anamariei. Dar am vorbit și cu Bebe, și cu Sarah, după ce s-a terminat procesul, în sala avocaților, la Judecătorie. Am stat cu ei mai mult de 10-15 minute”, a explicat Laurențiu Reghecampf, pentru Fanatik.