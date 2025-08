Maria Tebieș recunoaște că s-a iubit cu două ispite după finalizarea filmărilor pentru Insula iubirii: „Am cam ispitit ispitele. El mă aștepta în cameră, iar eu am plecat cu altul”

Fosta ispită Maria Tebieș de la Insula iubirii recunoaște că s-a iubit cu două ispite după finalizarea filmărilor din Thailanda. Tânăra a mărturisit că a fost implicată în relații amoroase atât cu Marius Troană, alias Beni, cât și cu Aurelian Păduraru, iar unul dintre ei s-a supărat când a aflat că l-a ales pe celălalt.

Fosta ispită nu s-a ascuns deloc și a spus lucrurilor pe nume. Cu toate acestea, ea a ținut totul ascuns până acum.

„Da, m-am cuplat cu Beni și apoi cu Aurelian! Am cam ispitit ispitele! Unul dintre ei s-a cam supărat, dar e ok! El mă aștepta în cameră, iar eu am plecat cu altul”, a mărturisit Maria Tebieș la CANCAN pe Insulă.

Aurelia Păduraru i-a scris din nou fostei ispite de la Insula iubirii

Mai mult decât atât, Maria Tebieș a mai declarat și că Aurelian Păduraru a contactat-o recent. Fosta ispită a arătat în emisiune ce mesaj a primit de la el.

„Aurelian mi-a scris chiar acum! A revenit, își făcuse o iubită, dar acum s-au despărțit și și-a amintit de mine”, a mai adăugat ea.

„Hei, bună, Maria! Ce faci? Îmi cer scuze pentru că a trebuit să te urmăresc din nou, am osbervat că nu te mai aveam în lista de prieteni. Am fost cu o tipă și mi-a scos toate fetele din listă. Nimic personal! Te rog să mă ierți! Sper să putem fi prieteni din nou”, a fost mesajul lui Aurelian, pe care Maria l-a făcut public.

Maria Tebieș s-a apropiat de Cornel Luchian la Insula iubirii

Maria Tebieș a avut o legătură mai apropiată cu Cornel Luchian în sezonul 8 al emisiunii Insula iubirii de la Antena 1. În episodul din data de 22 iulie 2024, concurentul i-a dat ispitei un mesaj care arăta interes: „Dacă vii în cameră…”.

În ediția din data de 23 iulie 2024, Maria Tebieș a spus că s-a trezit cu mâna lui Cornel Luchian într-un loc nepotrivit. Ea a considerat acest gest inadecvat, dar nu i-a spus nimic lui.

Mai târziu, ea a declarat că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp cu Cornel Luchian și că regretă că nu s-au apropiat mai mult în emisiunea de la Antena 1.

Cu toate acestea, cei doi au rămas doar la stadiul de prieteni, deoarece Cornel Luchian a întemeiat o familie cu Iustina Loghin, soția lui, după terminarea reality show-ului, iar acum sunt foarte fericiți împreună. Cei doi parteneri de viață au o fiică împreună, pe Ivana Necatria.

