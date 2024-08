Cum arăta Maria Tebieş, ispita de la Insula Iubirii, înainte de operaţiile estetice. S-a transformat total

Maria Tebieș, una dintre cele mai controversate ispite din cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, a reușit să capteze atenția publicului datorită aspectului său fizic și a personalității sale efervescente. Cu toate acestea, nu mulți știu ce transformări a suferit pe parcurs şi cum arăta ispita de la emisiunea de la Antena 1 înainte de a trece pragul cabinetului esteticianului.

Cum arăta Maria Tebieş, ispita de la Insula Iubirii, înainte de intervenţiile estetice

În urmă cu șapte ani, Maria Tebieș era o tânără studentă cu trăsături naturale și o frumusețe autentică. În imagini din octombrie 2017, ispita de la „Insula Iubirii” apare alături de colegele sale de facultate, arătând complet diferit față de cum o cunoaștem astăzi. Cu părul lung și deschis la culoare, un machiaj simplu și buze pline de la mama natură, aceasta impresiona prin naturalețea sa.

O altă fotografie, realizată la doi ani distanță, o surprinde lângă o mașină de epocă, purtând o rochie vaporoasă care accentua silueta sa trasă prin inel. În această perioadă, ispita căreia i-a picat cu tronc concurentul Cornel, încă nu apelase la intervenții estetice, primind complimente pentru frumusețea sa naturală.

Ce transformări fizice a suferit Maria Tebieş de la Insula Iubirii

Transformările fizice ale Mariei Tebieş au început în 2021, când a decis să facă câteva schimbări majore. Primul pas a fost să își vopsească părul blond, o schimbare care i-a oferit un aspect mai atrăgător și modern. Ulterior, a apelat la rinoplastie pentru a-și modifica forma nasului, ceea ce i-a oferit o simetrie facială perfectă.

Implanturile mamare au fost următoarea schimbare majoră în viața Mariei, contribuind la formele voluptoase pe care le etalează astăzi. În plus, și-a mărit buzele, deși le avea cărnoase în mod natural. În 2022, Maria a revenit la o culoare mai închisă a părului, optând pentru un brunet intens care îi subliniază și mai mult trăsăturile.

Maria Tebieş s-a amorezat de concurentul Cornel de la Insula Iubirii

Sezonul opt al emisiunii „Insula Iubirii” a adus şi de data aceasta în prim-plan cinci cupluri care au venit în Thailanda să îşi testeze relaţiile. Maria Tebieș, una dintre cele 20 de ispite, s-a făcut remarcată datorită aspectului său și a personalității sale, motiv pentru care a reușit să îl atragă rapid pe Cornel, partenerul Iustinei.

Cornel, partenerul Iustinei, a fost rapid cucerit de farmecul Mariei, chiar dacă acesta neagă că între el şi ea ar exista ceva. Formele voluptoase, buzele cărnoase și atitudinea seducătoare a Mariei au avut un impact puternic asupra lui Cornel, care petrece tot mai mult timp în compania ei.

Maria Tebieş, făcută praf de Iustina, partenera lui Cornel

Iustina, partenera lui Cornel, s-a arătat încă de la început deloc impresionată de Maria sau de celelalte ispite din emisiunea de pe Antena 1. În cadrul testimonialelor, concurenta de la „Insula Iubirii” și-a exprimat clar opinia despre ispite, afirmând că nu le consideră o amenințare.

„Toate arată la fel. Adică toate fetele sunt urâte, toate ispitele. Am zis și eu la mișto că sunt frumoase. Mai ales ispitele cu care a stat Cornel. Deci eu când le-am văzut pe fetele alea două, am spus Doamne, nu că am încredere. Ci am cea mai mare încredere în mine”, au fost câteva dintre declaraţiile pe care le-a făcut Iustina despre ispitele prezente pe insula băieţilor, potrivit libertatea.ro.

Sursa foto: Facebook şi Antena 1

