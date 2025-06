Laurenţiu Reghecampf a încercat să îşi ia barca de la Snagov pe la spatele Anamariei Prodan. Au fost implicate şi autorităţile

Laurențiu Reghecampf este în mijlocul unui nou scandal cu Anamaria Prodan, după ce antrenorul de fotbal a încercat să ia, pe furiș, barca deținută în coproprietate cu impresara. Incidentul a avut loc vineri seara, când fosta lui soţie era în culmea fericirii, fiind alături de fiica sa, Rebecca Dumitrescu, care își lansa primul vernisaj de pictură în România. Totuși, atmosfera s-a schimbat radical când Reghecampf a apărut la Snagov, dorind să își ia barca, ulterior fiind implicate şi autorităţile.

Laurențiu Reghecampf a fost pe furiş la Snagov să-şi ia barca

Potrivit spynews.ro, martorii aflați în apropiere susțin că Laurențiu Reghecampf a venit la Snagov alături de finul său, Gabi Oprea, cu intenția de a prelua barca care era încă în coproprietatea sa și a Anamariei Prodan. În ciuda intențiilor sale, Reghecampf nu a reușit să își pună planul în aplicare, deoarece Anamaria Prodan a ajuns rapid la fața locului.

Între cei doi foști soți s-a iscat o discuție aprinsă, iar tonul conversației s-a ridicat rapid. Tensiunea dintre ei a devenit evidentă, iar pentru a rezolva situația a fost necesară intervenția Poliției. În zonă au ajuns și echipele de la Criminalistică, semn că incidentul a fost considerat destul de grav pentru a implica autoritățile.

A intervenit şi Poliţia

Scandalul a luat proporții serioase în momentul în care autoritățile au fost chemate la fața locului. În ciuda dorinței antrenorului de a lua barca fără acordul fostei sale soții, Anamaria Prodan a acționat rapid și l-a tras la răspundere, ceea ce a dus la o escaladare a conflictului.

După o dispută intensă, a fost nevoie de o intervenție oficială pentru a liniști spiritele și a rezolva problema care părea să ia o turnură și mai urâtă.

Totul s-a întâmplat în ziua vernisajului fiicei Anamariei Prodan

În aceeași zi, Anamaria Prodan trăia o emoție deosebită. Fiica sa, Rebecca Dumitrescu, își lansa primul său vernisaj în România, un eveniment care o făcea pe impresară extrem de mândră. Rebecca, o tânără talentată, a venit tocmai din New York pentru a expune lucrările sale în București, iar mama sa a fost alături de ea, sprijinind-o din plin.

„Rebecca are prima ei prezentare în România, este pictor, artă abstractă. Vineri, la ora 18.00, primul ei vernisaj. 24 de tablouri are. Acum o lună a expus la New York, a avut 20 de lucrări. Acum un an a expus în Los Angeles. Pentru mine faptul că a venit în România este ceva de suflet. Vinde tot! Strânge tot! Fiica mea nu e ca mine așa cheltuitoare. Strânge fiecare bănuț. Cel mai scump a fost 10.000 de dolari”, a spus Anamaria Prodan, visând cu ochii mari la succesul fiicei sale.

După ce a expus în orașe importante din lume, precum New York și Los Angeles, Rebecca a ales România pentru a-și lansa lucrările în fața publicului autohton. Cu 24 de tablouri expuse și cu vânzări importante la activ, tânăra artistă are toate șansele să devină o figură importantă pe piața internațională a artei.

Anamaria Prodan a subliniat și faptul că fiica sa reușește să își valorifice lucrările la prețuri impresionante. Cel mai scump tablou vândut de Rebecca a costat 10.000 de dolari, ceea ce reflectă nu doar talentul acesteia, ci și succesul său în fața publicului internațional.

Conflictul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare că nu are final

Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu pare să se oprească aici. În ciuda încercărilor de a rezolva conflictul, tensiunile dintre cei doi foști soți sunt evidente și se adâncesc pe zi ce trece. Deși Anamaria a reușit să își impună punctul de vedere în fața fostului soț la Snagov, rămâne de văzut care vor fi pașii următori în acest război al nervilor.

