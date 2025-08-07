Mihaela Rădulescu, videoclip nemaivăzut cu Felix Baumgartner, la o săptămână de la înmormântarea parașutistului: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit și el la fel pe mine”

Mihaela Rădulescu a publicat un mesaj emoționant în dreptul unui videoclip nemaivăzut cu Felix Baumgartner, la o săptămână de la înmormântarea acestuia. Prezentatoarea TV și parașutistul au format un cuplu timp de aproape 12 ani, până la moartea lui Felix din 17 iulie 2025.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la o săptămână de la înmormântarea lui Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a lăsat un gol imens în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat și în special în sufletul partenerei lui, Mihaela Rădulescu (56 de ani). Austriacul a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, după ce a suferit o fractură cervicală și leziuni fatale la măduva spinării, în timpul unui zbor cu parapanta în Italia, unde se afla în vacanță cu prezentatoarea TV.

La o săptămână de la înmormântarea lui Felix Baumgartner, de pe 30 iulie, Mihaela Rădulescu a publicat un videoclip nemaivăzut cu parașutistul cântând piesa „Walkin’ In The Sunshine” a lui Roger Miller la volan.

„Țintește spre acest tip de iubire”

„Walkin’ In The Sunshine… Punea un zâmbet pe față ta de parcă nimic rău nu s-ar fi întâmplat… Gândește-te la vremurile bune…

L-am făcut pe acest om cel mai fericit și el la fel pe mine. Țintește spre acest tip de iubire, țintește spre a cânta mereu împreună, țintește spre acel lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA, pentru cel cu care îți împarți viața. Aceasta este cea mai ușoară cale spre fericire.

Uneori, unii prieteni, străinii, chiar și familia, nu vor înțelege. Dar asigură-te că nu-ți va păsa niciodată de ce cred ceilalți. Asigură-te că o să continuați să cântați, să vă distrați, să vă construiți o viață împreună și că o să păstrați acea iubire vie până la capăt. Eu o voi face, pentru tot restul vieții mele.

Acest om perfect merită toată dragostea și respectul pe care le-a oferit TUTUROR, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată. Voi lupta pentru tine, dragostea mea. Așa cum am făcut-o întotdeauna. Așa cum tu ai făcut întotdeauna pentru mine. Și voi fi alături de fiecare dintre prietenii mei extraordinari și de prietenii tăi extraordinari care au fost alături de mine, din respect și dragoste pentru tine. Va continua”, a scris Mihaela Rădulescu în dreptul postării.

Foto: Instagram/@mihaelaradulescuschwartzenberg

