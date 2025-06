Reacția Anamariei Prodan, după ce Dan Alexa a spus despre impresară că era obsedată de el: „A depăşit de multe ori niște limite”

Anamaria Prodan a rupt tăcerea și a dat primele declarații după ce Dan Alexa a spus că impresara dezvoltase o obsesie pentru el, în cadrul emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. De-a lungul timpului, vedeta a apreciat felul în care antrenorul a vorbit despre ea, ca o profesionistă, și nicidecum ca despre o persoană cu care să fi avut o relație amoroasă. Ce a spus de această dată?

Dan Alexa a spus că Anamaria Prodan dezvoltase o obsesie pentru el

Dan Alexa a vorbit despre incidentul din urmă cu șase ani, când a primit un pumn de la Anamaria Prodan. Acesta a explicat că acea lovitură a avut un impact semnificativ asupra sa, dar a recunoscut că nu a dorit să răspundă agresiv, apreciind comportamentul educat al impresarei.

„Nu are pumnul greu. În impactul acela, am avut acel moment și nu mă așteptam. E o femeie, doar că m-a surprins și am avut un moment în care am vrut să răspund, dar mult timp am regretat. Acum mă felicit pentru că reacția mea a fost foarte bună. Mi se pare absurd să încep să bat o femeie”, a spus Dan Alexa la emisiunea lui Denise Rifai, potrivit libertatea.ro.

De asemenea, Dan Alexa a declarat că Anamaria Prodan a avut o obsesie pentru cariera sa și că, la acel moment, își dorea ca el să fie cel mai bun antrenor din România.

„Ana a avut așa tot timpul o obsesie față de mine, cumva să fac lucrurile perfect, să merg pe o nișă, să reușesc eu în toate domeniile. Cred că am fost obsesia ei în acel moment”, a adăugat Alexa.

Cum a comentat Anamaria Prodan declaraţiile făcute de Dan Alexa

În fața declarațiilor lui Dan Alexa, Anamaria Prodan a ținut să sublinieze respectul pe care îl are pentru fostul său colaborator, chiar dacă între ei au existat momente tensionate.

„Dan Alexa este unic din toate punctele de vedere. Parte din sufletul meu. Forever. Bărbat adevărat. Educat. A predat tuturor bărbaților o lecție de viață atunci când nu a ridicat mâna la o femeie”, a spus Anamaria Prodan pentru WOWbiz.ro.

Anamaria Prodan a recunoscut că între ea și Alexa au existat momente dificile, dar a subliniat că, profesional, acesta a fost „top”.

În final, Anamaria Prodan a închis orice discuție referitoare la acele momente dificile din trecut, afirmând că nu se lasă influențată de „bârfele” din jur. „Niciodată nu m-au interesat bârfele. Dan Alexa este un profesionist și un bărbat de valoare. Restul este doar zgomot”, a încheiat ea, subliniind că între ea și Alexa nu există decât respect profesional.

„Profesional la fel. Unic. Niciodată nu m-au interesat bârfele și niciodată nu mă vor interesa. Dan top. Eu top. Restul… discuțiilor sunt făcute de neica nimeni pe stradă. Pentru noi nu există”, a spus Anamaria, reafirmându-și respectul față de el.

Dan Alexa: „Sexual, nu am avut nimic cu Anamaria Prodan”

Dan Alexa a demolat zvonurile care au circulat despre o eventuală relație amoroasă cu Anamaria Prodan.

„Acum, sexual, nu am avut nimic cu ea, dar obsesia ei a făcut să depășească de multe ori niște limite. Era față de mine ca antrenor, avea încredere în potențialul meu ca bărbat. Cumva era un pachet. Sexual nu am trăit cu Anamaria Prodan. Nu știu de ce ne-am luat. M-am certat rău la telefon cu ea. Încerca tot timpul să mă controleze cumva”, a spus Alexa, adăugând că a existat o tensiune continuă între ei, care a dus la acel incident.

Momentul pumnului: „Nu am reușit să gestionez niște momente înainte”

Dan Alexa a continuat să explice cum „obsesia” Anamariei Prodan a dus la acel gest extrem din partea sa.

„Ana mi-a vrut tot timpul binele. Ea a dus lucrurile în altă dimensiune, aici a fost… A încercat să se bage și în viața mea, a vrut ceva cu mine, ceva măreț. Și-a depășit limitele în multe momente. Nu a intrat în camera de hotel, doar că asta a fost problema mea cu Ana. Dacă încercam să opresc mai devreme… Ana e ca ceața, vine se pune și pe unde mergi e după tine. De multe ori a sărit calul”, a spus Alexa.

Relația dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa este, fără îndoială, una complexă, marcată de momente de intensitate profesională, dar și de controverse. În ciuda incidentelor din trecut, amândoi au subliniat că respectul profesional rămâne intact.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

