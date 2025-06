Anamaria Prodan, prima reacție după ce Dan Alexa a spus despre ea că a avut o obsesie pentru el: „Am văzut interviul lui”

Anamaria Prodan a reacționat după ce antrenorul de fotbal Dan Alexa a spus despre ea că a avut o obsesie pentru el. Declarația a venit în contextul pumnului pe care impresara i l-a dat antrenorului în anul 2019. Momentul a fost surprins de camerele de filmat, generând speculații cum că cei doi ar fi fost amanți la momentul incidentului.

Anamaria Prodan a reacționat după ce Dan Alexa a spus despre ea că a avut o obsesie pentru el

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Dan Alexa (45 de ani) a abordat mai multe subiecte, printre care și pumnul pe care l-a primit de la Anamaria Prodan (52 de ani) în anul 2019. Antrenorul a spus că impresara avea o obsesie pentru el la momentul respectiv. Tot el a spus că între ei nu a fost vorba niciodată despre o relație amoroasă. Ulterior, impresara a reacționat.

„Am văzut interviul lui Dan aseară. Superb. Dan Alexa, cum mereu am spus, este și va rămâne pentru totdeauna parte din sufletul meu. Mândria, bărbăția, verticalitatea și profesionalismul lui Dan sunt unice! Rar se nasc așa oameni, vă rog să mă credeți! Da! Sunt un om pătimaș și pentru ai mei (prieteni, rude, familie, jucători și antrenori merg până în pânzele albe). Știu că am sărit calul când l-am lovit. Am greșit teribil.

Planul meu pentru jucătorii și antrenorii mei este făcut perfect și cu multă pasiune. De-asta nu permit nimănui să mi le strice și reacționez plină de patimă. Dan Alexa este unic și educat! Nu am să permit cuiva să îl judece după un gest deplasat de-al meu unde el a dat o lecție de bărbăție și viață tuturor (atunci când nu a ridicat mâna la o femeie)! Îi mulțumesc și îl stimez, iubesc, respect pentru totdeauna! DAN ALEXA ESTE UNIC DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Spynews.ro.

Ce a spus Dan Alexa despre pumnul primit de la Anamaria Prodan

În anul 2019, Anamaria Prodan a fost surprinsă lovindu-l cu pumnul în față pe Dan Alexa, generând speculații cum că cei doi erau amanți. La acel moment, impresara era căsătorită cu Laurențiu Reghecampf, iar antrenorul forma un cuplu cu Andrada, cea care i-a devenit soție în anul 2022. La aproape șase ani de la momentul devenit viral, Dan Alexa a oferit mai multe detalii despre cele întâmplate, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

„De ce m-a lovit? Ana a avut tot timpul o obsesie față de mine. Am avut un moment în care am vrut să răspund. Mult timp am regretat lucrul ăsta, că n-am răspuns. Ana a avut tot timpul o obsesie față de mine, să fac lucrurile perfect, să merg pe o nișă, să reușesc eu în toate domeniile. Cred că am fost obsesia ei în momentul acela, cred cu tărie.

Sexual, că toată lumea mă întreabă, nu am avut nimic cu ea. Obsesia ei a făcut să depășească de foarte multe ori niște limite. Obsesia ei era față de mine ca antrenor, că avea încredere în potențialul meu de antrenor. (…) Nu știu de la ce ne-am luat. M-am certat foarte rău la telefon cu ea. (…) Au fost niște înjurături. Când am coborât, ea a dat direct. Asta a fost tot”, a spus Dan Alexa, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Dan Alexa a divorțat de a doua soție la începutul anului 2025

În această primăvară, Dan Alexa și a doua lui soție, Andrada, au divorțat la notar. Ulterior, Andrada a fost fotografiată ieșind pe timpul nopții din casa lui Alex Bodi. Alexa a recunoscut în emisiunea lui Denise Rifai că i-a fost infidel soției înainte ca ea să-l părăsească pentru Bodi.

Alexa are un fiu, Dan Arkan, alături de a doua soție, și două fiice, Casiana și Antonia, cu prima soție, Izabela, de care a divorțat în 2016.

