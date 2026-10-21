Vlăduța Lupău, cu fiul cel mare la urgențe: „Nu mai putea respira. Am tras o sperietură grozavă”

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Vlăduța Lupău a trecut prin momente dramatice când fiul ei, Iair, a ajuns de urgență la spital din cauza unei laringite acute severe. Băiețelul, care respira cu dificultate, a primit îngrijiri medicale și acum se simte mai bine.

Vlăduța Lupău, cu fiul cel mare la urgențe

Vlăduța Lupău a trecut prin momente dramatice alături de fiul ei, Iair. În toiul nopții, micuțul a început să respire cu dificultate, iar cântăreața a ajuns de urgență cu el la spital, unde medicii au diagnosticat o formă severă de laringită acută. Artista a împărtășit în mediul online detalii emoționante despre această experiență.

Vlăduța Lupău a povestit că totul a început după un concert susținut recent. „Nu știu cum să vă zic, dar eu îl văd prezent pe Dumnezeu în viața mea în orice clipă a vieții mele. Mă rugam înainte de concert să nu se îmbolnăvească copiii nici când sunt plecată la Chișinău, nici la București, ca să nu stau cu griji și cu stres. Dumnezeu mi-a ascultat gândurile și rugăciunea și așa a fost. Cum s-a terminat concertul, duminică seara, Iair a vomitat toată noaptea, a fost o noapte albă. Bun, s-a făcut bine, nu l-am dat la grădiniță, totul ok, practic s-a întâmplat pentru că a mâncat cu poftă niște fructe de mare”, a povestit artista.

Următoarea zi, Iair s-a trezit răgușit. „Am zis că e o răgușeală așa, poate, sezonieră. Că nu avea ce să facă din punctul meu de vedere. (…) Pe la 12 a început să nu mai respire bine. Când l-am băgat la somn chiar făceam mișto îi ziceam că: «Măi, puiu, zici că tu ai cântat toată noaptea»”, a mai povestit artista.

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Cursa contra-cronometru pentru sănătatea fiului

În toiul nopții, Iair s-a trezit plângând, sufocat și incapabil să vorbească. Vlăduța a reacționat rapid și l-a dus imediat la urgențe, unde medicii au confirmat că situația era serioasă. „Și pe la 12-1 noaptea era super răgușit, a început să se trezească plângând și nu putea vorbi. Când am văzut că nu poate respira, am și mers cu el la urgențe și făcuse o laringită super gravă, acută. Noroc că am mers la urgențe, au zis și doctorii că putea să pățească orice acasă, pentru că i se îngustase laringele, era super inflamat și efectiv nu mai putea respira. Nu vreți să știți apoi ce… i-au făcut perfuzii, l-au pus pe EKG, i-au făcut analize, absolut tot”, a mai împărtășit cântăreața.

După o noapte albă petrecută alături de Iair la spital, Vlăduța a putut, în cele din urmă, să se întoarcă acasă împreună cu fiul ei, care a început să se simtă mai bine. „Spre dimineață am venit acasă, dragul de el s-a făcut mai bine, a și reușit să doarmă un pic. (…) O să continuăm tratamentul de acasă pentru că, vă zic sincer, nu am vrut să rămân internată, dar am tras o sperietură grozavă și mi se pare că ne-a dat un restart. Vorba mea cu concertul – înainte de toate aplauzele se sting atunci când vine un moment din ăsta mai dificil, chiar dacă ține mai puțin sau când vine vorba de copii și de sănătate, îți dai seama că nimic nu mai contează”, a mai spus artista.

Foto: Instagram

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