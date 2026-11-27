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Justine Lupe, în vârstă de 37 de ani, și soțul ei, ilustratorul Tyson Mason, vor deveni părinți pentru a doua oară. Actrița, cunoscută pentru serialele „Succesiunea” și „Nimeni nu vrea asta” a împărtășit vestea pe contul de Instagram, chiar de Ziua Recunoștinței. Cuplul are deja o fetiță, Ellis.

Justine Lupe este însărcinată cu al doilea copil, la 37 de ani

Vestea a venit însoțită de două fotografii de familie și o descriere cu tâlc: „Recunoscătoare astăzi pentru toate lucrurile care sunt încă la cuptor și pentru cele care sunt deja coapte”. În prima imagine, Justine poartă un tricou roșu ridicat și își arată burtica pe care a fost pictat un curcan, simbolul sărbătorii americane. Tyson Mason o ține de după umeri și are lângă el cățelul familiei, în timp ce actrița o ține în brațe pe Ellis. A doua fotografie surprinde desenul de aproape.

Reacțiile au apărut imediat în secțiunea de comentarii. Printre cei care au felicitat-o s-a aflat și colega ei din serialul de comedie „Nimeni nu vrea asta”, Jackie Tohn, care a scris: „O FAMILIE SUPERBĂ DE ÎNGERAȘI”.

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Era însărcinată cu primul copil când a filmat primul sezon din „Nimeni nu vrea asta”

Justine Lupe a filmat primul sezon al serialului în timp ce era însărcinată cu primul copil, născut în august 2024. La cinci luni de la naștere, ea a mers la gala Globurilor de Aur din 2025 și a povestit cu umor pentru Page Six cum s-a pregătit pentru covorul roșu: „Am avut prietene care îmi spuneau: «Chiar trebuie să îți faci un tratament facial, chiar trebuie să mergi la un masaj»”.

Programul cu un bebeluș nu i-a lăsat însă prea mult timp liber: „Nu am făcut nimic. Am un copil de cinci luni, așa că, sincer, singurul lucru pe care l-am făcut pentru a mă pregăti a fost să nu dorm suficient. Am dormit trei ore noaptea trecută, așa că am consumat multă cofeină, dacă asta poate fi considerată o rutină de frumusețe”.

Ce a povestit despre prima naștere

Cu toate acestea, actrița a fost recunoscătoare pentru modul în care a decurs venirea pe lume a fetiței: „Mă consider foarte norocoasă că am avut o naștere ușoară”. La o lună după prezența la gală, în februarie 2025, Justine Lupe și Tyson Mason s-au căsătorit civil.

Foto: Instagram

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