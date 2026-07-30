Mihai Bendeac, mesaj emoționant pentru tatăl lui. Cine este figura masculină din viața actorului 

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Mihai Bendeac a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a tatălui său, Dănuț. Actorul a vorbit în repetate rânduri despre familia lui, iar mama lui este o prezență constantă în viața lui, însă rare sunt instanțele în care acesta a vorbit despre tatăl lui. Iată ce confesiuni a făcut acum Mihai Bendeac despre figura paternă din viața lui.

Mesajul care i-a impresionat pe fani

Mihai Bendeac are o carieră impresionantă, pentru care a muncit încă de când era tânăr. Actorul a reușit, în timp, să își construiască o comunitate de fani mare pe rețelele sociale, acolo unde își scrie gândurile și povestește lucruri din viața lui.

Urmăritorii au apreciat mereu relația apropiată pe care actorul o are cu mama lui, Emilia Bendeac, însă rareori a vorbit despre tatăl lui.

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Acum, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, Bendeac i-a transmis un mesaj de mulțumire emoționant părintelui său. Mai mult, el a postat câteva fotografii cu acesta și a ținut să îi mulțumească pentru toată grija și sprijinul pe care i le-a oferit de-a lungul timpului atât lui, cât și fratelui său mai mic, Andrei.

„Îți mulțumesc, tată. Îți mulțumesc că ai dus copilul ăsta în palme, an după an, zi după zi, clipă după clipă. Mulțumesc, tată, pentru faptul că am în voi mereu ancora emoțională. Singura. Mulțumesc, tată, că ai așa emoții când lansez un film nou, când am o premieră sau când Andrei are meci. Mulțumesc. Ai făcut pentru copiii tăi lucruri pe care eu, probabil, nu aș fi fost în stare să le fac dacă aș fi avut copii la rândul meu. La mulți ani, tată! Să ne trăiești și să te bucuri de iubirea noastră.”

Cu ce se ocupă Dănuț Bendeac

Mama lui Bendeac, Emilia, a devenit cunoscută publicului prin intermediul actorului, însă soțul ei, Dănuț, a preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor.

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Emilia și Dănuț se ocupă împreună de afacerile familiei, cei doi având un cabinet stomatologic în București și două apartamente pe care le închiriază.

Mihai Bendeac a vorbit despre părinții lui și despre ocupațiile acestora.

„Din bani, de-a lungul timpului, maică-mea are un cabinet stomatologic, care, atenție, să nu te gândești că este o clinică. Este într-un apartament de două camere, de trei, pardon. Și avem două apartamente în chirie. Este un medic acolo, Anca Pintea, care are și cabinetul ei, dar lucrează și pentru cabinetul mamei mele și este medicul meu de ani și ani.

Pe Bulevardul Chișinău este cabinetul, și mama, săraca, a albit de cât timp există cabinetul respectiv pentru că ea întotdeauna a trăit cu această chestie în minte: ‘Doamne, dacă se întâmplă vreodată ceva aici, toată lumea o să știe că sunt mama lui Mihai. Cât a muncit copilul ăsta toată viața să îi stric eu imaginea. Maică-mea sună pacienții seara, înainte să se culce. E foarte, foarte tare”, povestea actorul în urmă cu un an, în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

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