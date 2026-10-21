Donald Trump, moment stânjenitor la Casa Albă. Ce s-a întâmplat când a vrut să o sărute pe Melania

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Donald Trump a fost protagonistul unui moment stânjenitor în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, în timpul unei ceremonii oficiale. Președintele a încercat să o sărute pe Melania Trump, dar aceasta a întors capul. Momentul a fost urmat de o glumă controversată despre semnătura primei doamne, criticată intens în mediul online.
O scenă neașteptată i-a avut recent în prim-plan pe Donald și Melania Trump, chiar în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă. În timpul unei ceremonii oficiale de semnare a unui ordin executiv dedicat sănătății femeilor, fostul președinte al SUA a încercat să-și sărute soția, însă aceasta a întors discret capul, iar Trump a rămas doar cu un sărut pe obraz. Momentul a fost surprins de camerele de filmat și a devenit rapid subiect de discuție online.
Această conversație, deși aparent nevinovată, a stârnit o avalanșă de comentarii pe rețelele sociale. Mulți utilizatori l-au criticat pe Donald Trump pentru remarca sa, considerând-o nepotrivită și chiar misogină.
Nu este pentru prima dată când fostul președinte al SUA este acuzat că face glume pe seama soției sale în contexte publice.
Donald și Melania Trump formează un cuplu din 1998, iar în 2005 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase la Biserica Episcopală Bethesda-by-the-Sea din Palm Beach, Florida, urmată de o recepție organizată la reședința Mar-a-Lago.
Printre cei aproximativ 350 de invitați s-au numărat personalități marcante precum Katie Couric, Heidi Klum, Bill și Hillary Clinton sau Simon Cowell. În prezent, cei doi sunt părinții lui Barron Trump, în vârstă de 20 de ani.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Donald și Melania Trump