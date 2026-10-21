Donald Trump, moment stânjenitor la Casa Albă. Ce s-a întâmplat când a vrut să o sărute pe Melania

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Donald Trump a fost protagonistul unui moment stânjenitor în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, în timpul unei ceremonii oficiale. Președintele a încercat să o sărute pe Melania Trump, dar aceasta a întors capul. Momentul a fost urmat de o glumă controversată despre semnătura primei doamne, criticată intens în mediul online.

Donald Trump, moment stânjenitor la Casa Albă

O scenă neașteptată i-a avut recent în prim-plan pe Donald și Melania Trump, chiar în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă. În timpul unei ceremonii oficiale de semnare a unui ordin executiv dedicat sănătății femeilor, fostul președinte al SUA a încercat să-și sărute soția, însă aceasta a întors discret capul, iar Trump a rămas doar cu un sărut pe obraz. Momentul a fost surprins de camerele de filmat și a devenit rapid subiect de discuție online.

Incidentul a avut loc în cadrul unui eveniment în care Melania Trump a avut, la rândul său, un rol oficial, fiind invitată să semneze documentul.

În timpul ceremoniei, Donald Trump a glumit pe seama semnăturii soției sale: „Nu știu dacă semnătura ei înseamnă ceva”.

Reacția fostei Prime Doamne a fost promptă și elegantă.

„A ta este cea mai importantă”, a răspuns ea, cu un zâmbet reținut.

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Președintele american, intens criticat

Această conversație, deși aparent nevinovată, a stârnit o avalanșă de comentarii pe rețelele sociale. Mulți utilizatori l-au criticat pe Donald Trump pentru remarca sa, considerând-o nepotrivită și chiar misogină.

Nu este pentru prima dată când fostul președinte al SUA este acuzat că face glume pe seama soției sale în contexte publice.

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Donald și Melania Trump formează un cuplu din 1998, iar în 2005 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase la Biserica Episcopală Bethesda-by-the-Sea din Palm Beach, Florida, urmată de o recepție organizată la reședința Mar-a-Lago.

Printre cei aproximativ 350 de invitați s-au numărat personalități marcante precum Katie Couric, Heidi Klum, Bill și Hillary Clinton sau Simon Cowell. În prezent, cei doi sunt părinții lui Barron Trump, în vârstă de 20 de ani.

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Sursă foto: Profimedia

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