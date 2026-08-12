Cătălin Măruță, ironizat de Mircea Badea, după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1: „Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu”

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Mircea Badea l-a ironizat pe Cătălin Măruță după ce s-a aflat că o va înlocui pe Denise Rifai la pupitrul emisiunii „Furnicuțele”, de la Antena 1.

Cătălin Măruță, ironizat de Mircea Badea, după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1

Cătălin Măruță va prelua din toamnă emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, prezentată până acum de Denise Rifai. La scurt timp de la anunț, Mircea Badea, prezentatorul emisiunii „În gura presei”, de la Antena 3 CNN, l-a ironizat pe Măruță pe rețelele sociale.

„Acum se pune că sunt «coleg de trust» cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu”, a scris Mircea Badea la Instagram Story.

Recent, Mircea Badea a spus că nu-i place sintagma „coleg de trust” și că nu se consideră coleg, spre exemplu, cu prezentatorii matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„Nu sunt coleg, de exemplu, în mintea mea, cu Răzvan și Dani. Nu e ceva rău ce spun despre ei. Sunt niște persoane absolut onorabile, îi susțin, dar nu sunt coleg cu ei. Nu i-am văzut, avem arealuri de răspândire diferite”, a explicat jurnalistul.

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Un atac direct la Florin Ristei

Mircea Badea și-a exprimat o opinie mult mai tranșantă la adresa lui Florin Ristei. Artistul a intrat în vizorul lui Badea după o discuție online cu Speak despre utilizarea literelor „â” și „î” în limba română. Prezentatorul a criticat dur comentariile făcute de artist, spunând că sunt incorecte și superficiale.

„Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv”, a spus Badea,.

Badea a continuat criticile, susținând că Ristei ar fi lipsit de cunoștințe solide în domeniu, ceea ce a dus la răspândirea unor informații eronate. „Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram – kilometri la oră, omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune. Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate.”

Mircea Badea susține că Florin Ristei a oferit o explicație greșită despre originea folosirii literei „â”, afirmând că aceasta nu ar fi fost introdusă de regimul comunist. „Nu este adevărat. â nu este o invenție comunistă. E o minciună. Nu e adevărat. Este și o prostie, și o minciună, și ne mai și spune că s-a documentat. Unde s-o fi documentat, probabil pe Facebook. (…) Pe lângă faptul că nu e consoană, e vocală, dar nu ne luăm din asta”, a mai spus Mircea Badea.

Foto: Facebook; Captură YouTube

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