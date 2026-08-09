În ce țări europene din afara UE poți călători doar cu buletinul, în 2026

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Tot mai mulți români aleg vacanțe în afara granițelor Uniunii Europene, dar puțini știu că există mai multe destinații europene unde nu este nevoie de pașaport. Află în ce țări europene din afara UE poți călători doar cu buletinul și cum te ajută noul buletin electronic.

În 2026, cartea de identitate valabilă este suficientă pentru a intra în anumite state din afara UE, ceea ce simplifică mult planurile de călătorie, mai ales pentru city break-uri, vacanțe scurte sau excursii spontane. Românii au deja o mulțime de destinații preferate în alte state europene, decât cele 27 de state membre, cum ar fi Elveția sau Islanda. Mulți nu știu, însă, că există și alte state europene în care poți călători doar cu buletinul în 2026.

Pentru cetățenii români, posibilitatea de a călători doar pe baza cărții de identitate este legată de acordurile existente între România și statele respective. Regulile pot fi diferite de la o țară la alta, iar înainte de plecare este recomandat să verifici încă o dată condițiile de intrare pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe sau pe pagina de internet a ambasadei statului respectiv.

Câte state membre are UE și care sunt condițiile de călătorie în aceste state

Uniunea Europeană are în prezent 27 de state membre, iar cetățenii români pot călători în toate aceste țări fără pașaport, folosind doar cartea de identitate valabilă. România face parte din Uniunea Europeană din anul 2007, iar aderarea completă la Spațiul Schengen, realizată în 2025, a simplificat și mai mult deplasările în interiorul Europei. Astfel, pentru călătoriile în state precum Italia, Spania, Franța, Germania, Grecia, Austria, Bulgaria, Ungaria sau Portugalia nu este nevoie de viză și nici de pașaport.

Statele membre UE sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

Pentru a călători în aceste țări, românii trebuie să aibă asupra lor o carte de identitate sau un pașaport valabil, iar documentul trebuie să fie recunoscut ca act de călătorie. Pentru adulți, buletinul este suficient în majoritatea situațiilor, inclusiv pentru deplasările cu avionul, trenul sau mașina personală. Copiii trebuie să aibă propriul document de călătorie, iar părinții trebuie să verifice din timp condițiile speciale aplicabile minorilor care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți.

În interiorul Uniunii Europene, cetățenii români beneficiază de libera circulație, ceea ce înseamnă că pot intra, ieși și tranzita statele membre fără formalități complicate. Totuși, este recomandat ca turiștii să verifice înainte de plecare perioada de valabilitate a actului de identitate, regulile privind asigurarea medicală de călătorie și eventualele condiții speciale impuse temporar de anumite state.

Un avantaj important pentru turiști este că, în spațiul Schengen, controalele la frontierele interne au fost eliminate, ceea ce permite deplasări mai rapide între multe țări europene. Cu toate acestea, autoritățile pot efectua controale aleatorii, iar fiecare călător trebuie să poată prezenta un document de identitate valabil atunci când i se solicită.

Țările europene din afara UE unde poți călători doar cu buletinul

Elveția – peisaje spectaculoase, lacuri și orașe elegante

Deși nu face parte din Uniunea Europeană, Elveția este inclusă în spațiul Schengen, iar cetățenii români pot călători aici cu o carte de identitate valabilă sau cu pașaport. Este una dintre cele mai apreciate destinații europene datorită peisajelor alpine, stațiunilor montane și orașelor cu arhitectură impresionantă.

Țara impresionează prin peisajele sale spectaculoase, orașele elegante și atmosfera de poveste. Printre cele mai căutate destinații se numără Zürich, cu centrul său istoric și lacul alpin, Lucerna, renumită pentru podurile medievale și priveliștile asupra munților, Interlaken, punct de plecare spre Alpi, dar și Zermatt, unde turiștii pot admira celebrul vârf Matterhorn. Geneva și regiunea lacului Geneva atrag prin cultură, rafinament și peisaje deosebite.

Pe timp de iarnă, turiștii vin aici în special pentru ski și sporturi pe zăpadă, iar vara Elveția este îndrăgită pentru traseele de bicicletă și pentru traseele montane din zona alpină, dar și pentru localitățile ei pitorești, cu tradiții inedite în Europa. Pentru o vacanță în Elveția nu este nevoie de viză, însă turiștii trebuie să aibă un document de călătorie valabil pe toată perioada deplasării.

Norvegia – fiorduri și experiențe unice în natură

Norvegia este o altă țară europeană din afara UE unde românii pot intra folosind cartea de identitate. Statul scandinav este membru al Spațiului Economic European și al Spațiului Schengen, astfel că regulile de călătorie sunt similare celor aplicate în multe state europene.

Destinația este ideală pentru cei care iubesc natura: fiordurile spectaculoase, traseele montane, orașele liniștite și fenomenul aurorei boreale atrag anual milioane de turiști.

Oslo, capitala Norvegiei, este un oraș care combină armonios arhitectura modernă, istoria vikingă și peisajele naturale spectaculoase. Turiștii pot vizita Opera din Oslo, una dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului, Muzeul Navelor Vikinge, Parcul Vigeland, cu impresionanta sa colecție de sculpturi, dar și zona portuară Aker Brygge, plină de restaurante și cafenele. Specificul orașului este dat de apropierea de natură: pădurile, insulele din fiordul Oslo și numeroasele trasee pentru plimbări sau ciclism fac ca această capitală să fie una dintre cele mai verzi și liniștite destinații europene.

Oslo, Bergen sau Tromsø sunt printre cele mai căutate destinații, iar o vacanță aici poate fi organizată fără grija obținerii unei vize sau a unui pașaport.

Islanda – o destinație spectaculoasă la marginea Europei

Laguna Albastră, Islanda

Islanda, deși nu este stat membru UE, permite accesul cetățenilor români cu cartea de identitate valabilă, fiind parte din spațiul Schengen. Țara este renumită pentru peisajele sale spectaculoase: vulcani activi, gheizere, cascade, plaje cu nisip negru și izvoare termale naturale.

Pentru turiștii care caută o experiență cu totul diferită față de vacanțele clasice de vară, Islanda rămâne una dintre cele mai interesante destinații europene. Este o țară unde natura domină peisajul prin forme impresionante și fenomene unice. Turiștii care ajung aici pot descoperi Cercul de Aur, un traseu celebru ce include Parcul Național Thingvellir, zona gheizerului Geysir și cascada Gullfoss, una dintre cele mai frumoase din țară.

Capitala Reykjavik impresionează prin atmosfera nordică, clădirile colorate și obiective precum biserica Hallgrímskirkja. Printre atracțiile de neratat se mai numără Laguna Albastră, plajele cu nisip negru din Reynisfjara, cascadele Seljalandsfoss și Skógafoss, ghețarii spectaculoși și peșterile de gheață. Islanda este apreciată pentru combinația rară dintre vulcani activi, izvoare termale, fiorduri și posibilitatea de a admira aurora boreală.

Liechtenstein – mica țară dintre Elveția și Austria

Liechtenstein este unul dintre cele mai mici state din Europa, dar poate fi vizitat fără pașaport de către români, cu o carte de identitate valabilă, datorită apartenenței sale la spațiul Schengen prin acordurile europene.

Liechtenstein nu are aeroport propriu, iar cei mai mulți turiști ajung aici din Elveția sau Austria, cu mașina, trenul sau autobuzul. Cea mai apropiată gară importantă este cea din Sargans (Elveția), de unde există legături regulate spre capitala Vaduz, iar o altă variantă este deplasarea dinspre Feldkirch (Austria).

Deși este una dintre cele mai mici țări din Europa, Liechtenstein oferă atracții interesante, precum Castelul Vaduz, reședința familiei princiare, centrul istoric al capitalei, muzeele dedicate istoriei și artei, dar și traseele spectaculoase din Alpi. Regiunea Malbun este preferată de iubitorii sporturilor de iarnă și ai drumețiilor, oferind priveliști impresionante asupra peisajelor montane.

Capitala Vaduz poate fi vizitată într-o excursie de o zi, mai ales de turiștii care călătoresc în zona Elveției sau Austriei.

Turcia – destinația preferată de mulți români unde buletinul este suficient

Aflată la granița dintre Europa și Asia, Turcia are numeroase destinații atractive pentru români în partea sa europeană, inclusiv celebrul Istanbul. Țară transcontinentală, Turcia este una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii români și una dintre țările din afara UE care acceptă cartea de identitate românească drept document de călătorie. Noua carte electronică de identitate menționează explicit posibilitatea utilizării sale în state care recunosc acest document, inclusiv Turcia.

Istanbul, Antalya, Cappadocia sau litoralul turcesc rămân printre cele mai căutate locuri pentru vacanțe. Totuși, turiștii trebuie să verifice înainte de plecare condițiile actualizate de intrare, deoarece regulile pot fi modificate de autoritățile fiecărui stat. Pentru a călători doar cu buletinul în Turcia, condiția principală este ca respectiva călătorie să fie făcută strict în scop turistic, iar perioada de ședere să nu depășească 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Unde mai poţi călători doar cu buletinul în Europa

Pe lângă statele amintite, cetățenii români pot călători în Europa folosind exclusiv cartea de identitate valabilă în microstatele europene ale căror frontiere sunt deschise sau gestionate prin acorduri speciale (Andorra, Monaco, San Marino și Vatican), în statele din spațiul balcanic și din Europa de Est (Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru și Serbia), precum și în Georgia.

Ce trebuie să verifici înainte de plecare

Chiar dacă pașaportul nu este obligatoriu, există câteva reguli importante pe care orice turist trebuie să le respecte:

cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe durata călătoriei;

pe durata călătoriei; copiii trebuie să aibă propriul document de călătorie , fie carte de identitate (acolo unde este acceptată), fie pașaport, după caz;

, fie carte de identitate (acolo unde este acceptată), fie pașaport, după caz; numele de pe biletul de avion trebuie să coincidă cu datele din actul de identitate ;

; pentru unele destinații pot exista cerințe suplimentare privind perioada maximă de ședere sau documente justificative.

De asemenea, este important de știut că un permis de conducere nu înlocuiește cartea de identitate sau pașaportul atunci când este necesar un document oficial de călătorie.

Buletinul electronic simplifică și mai mult călătoriile

Introducerea cărții electronice de identitate reprezintă un pas important pentru români, deoarece noul document este recunoscut ca act de identitate și poate fi folosit pentru călătorii în statele UE, în țările din Spațiul Schengen și în alte state care îl acceptă ca document de călătorie.

Astfel, în 2026, turiștii români au la dispoziție numeroase variante de vacanță în Europa fără să fie obligați să își facă pașaport. De la munții Elveției și fiordurile Norvegiei până la orașele istorice ale Turciei, multe destinații spectaculoase pot fi descoperite doar cu buletinul.

Foto: Shutterstock

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