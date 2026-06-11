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La 43 de ani, Cosmina Păsărin vorbește deschis despre lupta sa cu psoriazisul, o boală cronică de piele fără leac. Fosta vedetă de la „Vara Ispitelor” a ales să trăiască discret, dedicându-se organizării de evenimente și adoptând o rutină strictă pentru îngrijirea pielii.

Cosmina Păsărin, despre lupta cu psoriazisul

La 43 de ani, Cosmina Păsărin se remarcă printr-o transformare personală și profesională. Retrasă parțial din lumina reflectoarelor, fosta vedetă își dedică acum timpul organizării de evenimente și proiectelor punctuale, dar vorbește deschis și cu autenticitate despre o luptă personală: psoriazisul, o boală cronică de piele care i-a schimbat viața.

De câțiva ani fosta ispită de la „Vara Ispitelor” luptă cu psoriazisul. Această afecțiune inflamatorie cronică a pielii i-a impus să își schimbe rutina zilnică și să fie extrem de atentă la îngrijirea personală.

„Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită şi în anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea”, a mărturisit vedeta în urmă cu ceva timp.

Psoriazisul se manifestă prin apariția unor pete și zone deschise la culoare pe piele, iar Cosmina Păsărin a explicat că, deși medicul său a asigurat-o că starea nu este una severă, este esențial să evite expunerea excesivă la soare și să urmeze un regim strict de îngrijire a pielii.

Această afecțiune, care nu are un tratament curativ, a determinat-o să adopte un stil de viață mai echilibrat și să pună sănătatea pe primul loc.

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Viața după luminile reflectoarelor

În perioada de glorie a carierei sale, Cosmina Păsărin a fost una dintre cele mai cunoscute figuri din showbiz-ul românesc. Publicul o recunoaște din emisiuni celebre precum „Vara Ispitelor”, dar și din pictorialele îndrăznețe pentru reviste de profil. De-a lungul anilor, însă, vedeta a ales un parcurs mai discret, concentrându-se pe alte proiecte și pe o evoluție personală dincolo de camerele de filmat.

În prezent, aceasta este implicată în organizarea și prezentarea de evenimente, reușind să îmbine pasiunea pentru divertisment cu noile priorități din viața sa.

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Deși psoriazisul i-a adus provocări, Cosmina Păsărin a ales să își transforme experiența într-o lecție despre acceptare și auto-îngrijire.

Vedeta a vorbit despre cum boala a determinat-o să fie mai atentă cu sine însăși și să pună accent pe aspectele esențiale ale vieții.

„Nu-mi place să vorbesc despre suferința mea”, a recunoscut ea, dar deschiderea sa a inspirat alte femei care se confruntă cu dificultăți similare.

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Sursă foto: Instagram

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