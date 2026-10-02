Cum echipăm copiii pentru ziua de mâine? Marea provocare educațională a erei inteligenței artificiale

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Traversăm o etapă istorică decisivă, în care paradigmele învățării s-au transformat profund. Elevii care pășesc acum în băncile școlii primare vor absolvi într-un univers dominat de inovații tehnologice pe care abia începem să le descifrăm, activând în profesii care, în prezent, nici măcar nu au o denumire.

Până recent, formula reușitei părea clară și previzibilă: calificative mari, memorarea mecanică a manualelor, o diplomă universitară de prestigiu și cunoașterea unei limbi de circulație internațională. În prezent, când sistemele de inteligență artificială pot redacta lucrări complexe, pot efectua calcule avansate și pot oferi traduceri instantanee în zeci de graiuri, modelul tradițional axat pe stocarea pasivă de cunoștințe și-a pierdut utilitatea.

Având în vedere această realitate, o dilemă devine din ce în ce mai apăsătoare pentru familie, cadre didactice și societate: Îi echipăm corespunzător pe cei mici pentru rigorile viitorului?

De la „Câtă informație deții?” la „Cum pui în practică ceea ce cunoști?”

Informațiile nu mai reprezintă o resursă greu de accesat. Sunt pretutindeni, la un singur click sau prompt distanță. Prin urmare, valoarea reală a procesului educațional nu mai constă în acumularea de date, ci în priceperea de a le discerne, evalua și aplica în mod original.

Sistemele de învățământ la nivel global sunt constrânse să se reinventeze. Nu mai discutăm doar despre familiarizarea cu mediul digital, ci despre o structură complexă de future skills – competențe ale viitorului – care să le asigure tinerilor flexibilitatea necesară într-o lume puternic tehnologizată.

Ce abilități vor conta în lumea de mâine? Experții în educație de la British Council subliniază importanța cultivării competențelor transversale:

Gândirea critică

Într-un mediu abundent în dezinformare, tehnologii deepfake și conținut generat automatizat, abilitatea de a adresa întrebările potrivite devine vitală. Cei mici au nevoie să deprindă evaluarea surselor, examinarea argumentației și structurarea propriilor concluzii.

Creativitatea

Spiritul creativ depășește sfera artistică. Acesta presupune abilitatea de a asocia idei, de a analiza o problemă din unghiuri variate și de a identifica soluții noi.

Comunicarea

A comunica eficient înseamnă a-ți transmite gândurile cu claritate și empatie, a fi un bun ascultător și a construi un dialog constructiv între persoane cu viziuni și istorii diferite.

Colaborarea și adaptabilitatea

Generația actuală își va desfășura activitatea într-un mediu tot mai interconectat, în echipe heterogene și, cel mai probabil, în simbioză cu instrumente de inteligență artificială. Maleabilitatea, lucrul în echipă și capacitatea de acomodare rapidă vor deveni decisive.

Limba engleză: de la materie școlară la instrument pentru gândire globală

În acest cadru, și rolul limbii engleze suferă o transformare. Prin strategii bazate pe proiecte practice, dezbateri, cooperare și identificarea de soluții pentru situații din lumea reală, însușirea limbii engleze poate deveni un cadru propice pentru stimularea gândirii critice, a inventivității și a abilităților de comunicare. Nu urmărim doar corectitudinea exprimării, ci capacitatea de a aduce o contribuție relevantă într-un dialog la scară globală.

Rolul părinților

Pentru părinți, misiunea este mai provocatoare ca oricând. Cum identificăm echilibrul între accesul la tehnologie și protejarea copilăriei? Cum îi sprijinim pe copii să obțină autonomie fără a exercita asupra lor o presiune excesivă?

Răspunsurile nu derivă din formule prestabilite, ci din dialogul deschis purtat între părinți, educatori, specialiști și copii.

Educația NEXT | Libertatea × British Council

Pentru că aceste dileme ne privesc pe toți, publicația Libertatea, în parteneriat cu British Council, lansează Educația NEXT – Conversațiile care contează pentru viitorul copiilor noștri, o inițiativă editorială axată pe învățământ și pe viitorul noilor generații. Proiectul debutează cu un eveniment ce va aduce împreună părinți, copii, specialiști în educație și jurnaliști Libertatea.

Pe 11 octombrie, în intervalul orar 11:00-15:00, la sediul British Council, vom încerca să identificăm răspunsuri la câteva dintre cele mai presante întrebări ale prezentului:

Cum va arăta școala viitorului?

Cum integrăm inteligența artificială în viața copiilor, fără a le afecta autonomia în gândire?

Cum dezvoltăm abilitățile de care vor avea nevoie într-o lume aflată într-o continuă transformare? Vrei să afli cum îți poți pregăti copilul pentru provocările de mâine?

Ai întrebări pentru experții British Council și pentru jurnaliștii Libertatea?

Înscrie-te și fii parte din Educația NEXT – conversația despre viitorul educației.

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Educația NEXT. Proiect realizat de Libertatea x British Council

Foto – Libertatea

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