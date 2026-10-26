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De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are

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Cât de îmbietoare este aroma de cafea proaspătă dimineața! Dar mult mai delicioasă este atunci când adaugi un strop de scorțișoară sau de vanilie. Descoperă de ce este bine să pui scorțișoară în cafea, deoarece parfumul nu este singurul motiv.

Cafeaua este una dintre cele mai iubite băuturi din lume și face parte din ritualul de dimineață al milioanelor de oameni. Pentru unii, ziua nu începe cu adevărat până când nu simt aroma cafelei proaspăt preparate. Pentru alții, cafeaua este pauza de care au nevoie în timpul unei zile aglomerate. Considerată în mod obișnuit una dintre primele trei cele mai populare băuturi din lume, alături de apă și ceai, cafeaua a devenit mult mai mult decât o simplă băutură.

De-a lungul timpului, oamenii au găsit tot felul de modalități prin care să-i schimbe gustul și aroma. Laptele, frișca, vanilia, caramelul, ciocolata, nucșoara sau diverse siropuri sunt doar câteva dintre ingredientele care pot transforma o cafea obișnuită într-o băutură cu totul diferită.

Printre cele mai simple și parfumate adaosuri se află însă scorțișoara. Un vârf de linguriță poate schimba aroma cafelei și îi poate oferi o notă caldă, ușor dulceagă și condimentată. Dar ce efect are, de fapt, scorțișoara adăugată în cafea și cum trebuie folosită?

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Scorțișoara, aroma care ne duce cu gândul la sărbători

De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are

Pentru foarte mulți oameni, scorțișoara este mai mult decât un simplu condiment. Este una dintre aromele care anunță parcă apropierea sărbătorilor de iarnă. Mirosul ei este asociat adesea cu veselia Crăciunului, cu mesele în familie și deserturile pregătite în casă. Ne duce cu gândul la plăcinta caldă cu mere, la fursecurile proaspăt scoase din cuptor, la rulourile pufoase cu scorțișoară și cacao și la serile petrecute alături de familie.

Această asociere explică și de ce aroma de scorțișoară poate transmite o senzație de confort și relaxare. Este o aromă caldă, familiară, care pentru mulți oameni este legată de momente plăcute. Tocmai de aceea, scorțișoara nu este folosită doar în deserturi. O găsim în cafea, ceai, ciocolată caldă sau băuturi pe bază de lapte, mai ales în sezonul rece. O cafea cu scorțișoară poate fi, pentru unii, băutura care îi ajută să se relaxeze după o zi grea. Pentru alții, este acel mic ritual care le face diminețile mai plăcute și îi pregătește pentru o zi plină.

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Ce conține scorțișoara și de ce este apreciată

Scorțișoara este obținută din scoarța unor arbori din genul Cinnamomum. Există mai multe tipuri de scorțișoară, cele mai cunoscute fiind scorțișoara de Ceylon și scorțișoara Cassia.

Cassia și Ceylon se diferențiază între ele prin gust, miros și culoare, dar și prin preț. Ambele sunt obținute din scoarța interioară a arborelui de scorțișoară, mai exact 2 specii diferite: scorțișoara Cassia din Cinnamomum Cassia (Cinnamomum aromaticum), iar scorțișoara Ceylon din specia de arbore Cinnamomum zeylanicum. Ține cont de faptul că scorțișoara Cassia este mult mai ieftină, are coaja groasă, închisă la culoare și este mai parfumată decât Ceylon.

Indiferent de specie, condimentul este apreciat pentru compușii săi aromatici și pentru conținutul de substanțe cu proprietăți antioxidante. Scorțișoara a fost folosită de secole atât pentru aromatizarea alimentelor, cât și în diverse practici tradiționale. În prezent, interesul cercetătorilor se concentrează și asupra posibilelor sale efecte asupra organismului.

Ce efect poate avea scorțișoara în cafea

De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are

Atunci când este presărată în cantitate mică peste cafea, scorțișoara are în primul rând un rol aromatic și gustativ. Cafeaua capătă o aromă mai intensă, mai caldă și ușor dulceagă, fără să fie nevoie de mult zahăr. Scorțișoara este cunoscută și pentru conținutul său de compuși antioxidanți. Aceștia contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ, însă nu trebuie exagerate efectele unui simplu condiment.

Unele cercetări au analizat posibilul rol al scorțișoarei asupra glicemiei și sensibilității la insulină, iar rezultatele sunt interesante, dar nu suficient de clare pentru a considera scorțișoara un tratament pentru diabet sau pentru alte boli. Un alt avantaj este faptul că aroma intensă a scorțișoarei poate face cafeaua să pară mai dulce. Astfel, persoanele care încearcă să reducă zahărul din cafea pot descoperi că o cantitate mică de scorțișoară le ajută să se obișnuiască mai ușor cu un gust mai puțin dulce.

Scorțișoara poate face cafeaua mai aromată fără zahăr. Acesta este, probabil, unul dintre cele mai simple motive pentru care merită încercată combinația. În loc să adăugăm două lingurițe de zahăr sau siropuri aromate, putem pune puțină scorțișoară. Nu va transforma cafeaua într-o băutură dulce, dar îi poate oferi impresia unei arome mai bogate. Pentru cei care preferă cafeaua neagră, combinația poate fi surprinzător de plăcută. Iar dacă este adăugat și puțin lapte, rezultatul amintește de unele băuturi de sezon întâlnite în cafenele.

Cum se pune corect scorțișoara în cafea

De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să punem prea multă scorțișoară direct în ceașcă. Condimentul are o aromă puternică, iar excesul poate acoperi gustul cafelei. Pentru început, este suficient un vârf de linguriță.

Scorțișoara poate fi adăugată astfel:

  • direct peste cafeaua proaspăt preparată;
  • amestecată cu cafeaua măcinată înainte de preparare;
  • combinată cu lapte cald sau spumat;
  • presărată deasupra unei cafele cu lapte;
  • combinată cu puțină cacao pentru o aromă mai bogată.

Dacă folosești cafea preparată la ibric, filtru sau French press, poți pune o cantitate foarte mică de scorțișoară peste cafeaua măcinată. În cazul espresso-ului, este mai simplu să adaugi condimentul după preparare. O altă variantă este să folosești un baton de scorțișoară pentru aromatizarea cafelei. Acesta poate fi pus în ceașcă și lăsat câteva minute, astfel încât băutura să preia treptat aroma.

Ceylon sau Cassia? Nu toate tipurile de scorțișoară sunt la fel

Dacă folosești scorțișoară frecvent, merită să știi că există diferențe între sortimente.

Scorțișoara de Ceylon, cunoscută și sub denumirea de „scorțișoară adevărată”, are un gust mai delicat și mai fin. Este potrivită pentru cafea tocmai pentru că aroma sa nu este la fel de agresivă.

Scorțișoara Cassia are un gust mai intens și este foarte răspândită. Aceasta conține însă o cantitate mai mare de cumarină, un compus care, consumat în cantități mari și în mod repetat, poate afecta ficatul.

Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la scorțișoară. Pentru utilizarea obișnuită în bucătărie, important este să nu transformi condimentul într-un supliment consumat în cantități mari.

Ce alte arome putem adăuga în cafea

De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are

Scorțișoara nu este singura aromă care poate schimba complet o ceașcă de cafea. Unele combinații sunt foarte cunoscute, în timp ce altele sunt mai puțin obișnuite.

Vanilia – pentru o cafea mai delicată

Vanilia se potrivește foarte bine cu aroma intensă a cafelei. Poate fi folosită sub formă de extract, pudră sau baton, în cantități mici. Este o alegere bună pentru cei care preferă o cafea cu aromă dulce, dar nu vor neapărat să adauge mult zahăr.

Cacao – combinația pentru iubitorii de ciocolată

Puțină cacao neîndulcită poate transforma cafeaua într-o băutură apropiată de un cappuccino cu aromă de ciocolată. Cafeaua și cacaoa au gusturi intense, iar combinația lor funcționează foarte bine mai ales cu lapte.

Cardamomul – aroma populară în Orient

Cardamomul este mai puțin folosit în bucătăriile românești, dar este o aromă tradițională în prepararea cafelei în anumite regiuni ale Orientului Mijlociu. Are un parfum puternic, proaspăt, ușor citric și condimentat. Este suficientă o cantitate foarte mică pentru a schimba gustul cafelei.

Nucșoara – pentru zilele reci

Nucșoara se potrivește mai ales cu cafeaua cu lapte. O cantitate foarte mică, presărată deasupra, îi poate da o aromă caldă și ușor picantă. Este o alegere potrivită în sezonul rece, când aromele condimentate devin mai populare.

Ghimbirul – pentru o notă ușor picantă

Ghimbirul nu este prima alegere atunci când ne gândim la cafea, însă poate fi folosit în cantități mici. Un praf de ghimbir pudră poate oferi băuturii o notă ușor picantă și proaspătă. Combinația merge mai bine cu lapte și cu puțină scorțișoară.

Cuișoarele – aromă intensă și condimentată

Cuișoarele au un parfum foarte puternic, motiv pentru care trebuie folosite cu măsură. O cantitate mică poate adăuga cafelei o aromă specifică sărbătorilor de iarnă. Împreună cu scorțișoara și puțină nucșoară, pot crea o cafea cu parfum de Crăciun.

Cafeaua aromată poate deveni un mic ritual al zilei

În cele din urmă, motivul pentru care punem scorțișoară în cafea nu ține doar de posibilele sale beneficii. Plăcerea gustului și aromei contează la fel de mult. Pentru mulți iubitori de cafea, băutura simplă nu este suficientă. Dimineața începe mai bine cu puțină scorțișoară, vanilie sau cacao. Iar seara, o cafea aromată poate fi înlocuită cu un ceai sau o ciocolată caldă în care scorțișoara adaugă acel parfum relaxant pentru care este atât de apreciată. Scorțișoara are avantajul că este accesibilă, ușor de folosit și suficient de aromată pentru a schimba caracterul unei băuturi fără să fie nevoie de cantități mari.

Așadar, dacă îți place cafeaua și vrei să încerci ceva diferit, un vârf de linguriță de scorțișoară poate fi un început simplu. Iar dacă aroma îți amintește de plăcinta cu mere, de rulourile calde cu scorțișoară și cacao sau de diminețile liniștite de iarnă, cu atât mai bine: uneori, o ceașcă de cafea nu înseamnă doar energie, ci și un mic moment de confort.

Foto: Shutterstock

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