Alexandru Ciucu, prima reacție după ce Alina Sorescu a spus că „actele de violență emoțională” din partea lui continuă după divorț: „Toate lucrurile pe care ea le-a spus au fost aduse și în instanță”

Alexandru Ciucu a făcut primele declarații după ce Alina Sorescu a spus că „actele de violență emoțională” din partea lui continuă chiar și după divorț. Artista a vorbit despre fosta căsnicie la Parlament, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor.

Alexandru Ciucu, prima reacție după ce Alina Sorescu a spus că „actele de violență emoțională” din partea lui continuă după divorț

Alexandru Ciucu a reacționat după ce fosta soție, Alina Sorescu, a spus la Parlament, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, că a fost abuzată emoțional de el, în timpul căsniciei. Artista susține că abuzul emoțional nu s-a încheiat odată cu separarea și divorțul, ci continuă și în prezent, „prin copii, prin intimidare și prin presiuni constante”. Designerul și cântăreața au două fiice împreună, Carolina și Raisa.

„Îți mai spun un lucru, pe care nu cred că l-am mai spus până acum. Toate lucrurile pe care ea le-a spus și la acest eveniment și în presă de-a lungul timpului au fost aduse și în instanță, iar toate instanțele în care am fost și, slavă Domnului, că au fost patru sau cinci. (…) Toate le-au considerat nule și nefondate“, a spus Ciucu, la emisiunea „Un show păcătos”, potrivit Spynews.ro.

Alina Sorescu susține că fostul soț a fabricat o imagine de „soț și tată ideal” în timpul procesului de divorț

În discursul ei din cadrul evenimentului „Tot adevărul despre violență”, organizat de Natalia Intotero, vicepreședintele Camerei Deputaților, și moderat de Alessandra Stoicescu, Alina Sorescu a vorbit despre comportamentul abuziv al lui Alexandru Ciucu din timpul căsniciei lor.

„Expunerea comportamentului lui abuziv din timpul căsniciei nu a contat în proces, el construindu-și de la un termen la altul o imagine ideală de tată și de soț. Semnalul de alarmă pe care vreau să îl trag, după un divorț complicat și expus, este că actele de violență emoțională din păcate continuă, prin copii, asupra mea și a lor. Învăț să-mi clădesc o nouă viață fără frici. Trebuie să cerem protecție reală pentru femeile și copiii aflați în pericol. Așadar să ridicăm vocea pentru toate femeile care nu pot”, a spus Alina, cu vocea tremurată pe final.

Alina Sorescu spune că a fost „umilită” și „amenințată” în fosta căsnicie

Alina Sorescu susține că a fost descurajată, umilită, amenințată și șantajată în timpul fostului mariaj. Cântăreața a povestit că, deși ea și creatorul de modă au fost împreună timp de 14 ani, nu au avut niciodată banii la comun. Ba mai mult, ar fi avut chiar și două frigidere separate.

„Eram atât de obișnuită cu umilințele, cu descurajarea. Lucrurile astea se întâmplau și în public, de față cu cei apropiați nouă. Atunci când auzi spunându-ți-se non-stop, ajungi că crezi că nu ești în stare. Îmi afectase stima de sine. Nu mai aveam încredere în mine din toate punctele de vedere. Mă îndepărtase de părinții mei, de cei apropiați. Îmi spunea că vrea să-mi distrugă relațiile de colaborare și de prietenie”, a mai povestit Alina, în podcastul „Acasă la Măruță”.

