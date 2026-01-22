Cum arată acum Cristi din Banat. Bărbatul s-a mutat în Spania și și-a deschis o afacere

Cristi din Banat, devenit cunoscut pentru piesa „Ca o apă cristalină”, a dispărut de mai mulți ani din luminile reflectoarelor, dar și din România. Bărbatul s-a stabilit în Spania, unde și-a deschis o mică afacere. Acesta a renunțat la muzică și s-a dedicat complet afacerii sale, dar și îngrijirii mamei lui bolnave.

Ce face Cristi din Banat, după ce a plecat din România

În urmă cu aproape 12 ani, Cristi din Banat devenise viral cu melodia „Ca o apă cristalină”, dar faima lui a apus rapid. Astfel, bărbatul a decis să își încerce norocul în Spania, unde s-a mutat împreună cu mama sa. Acolo, el și-a construit un nou sens în viață și a intrat în domeniul afacerilor.

Și aspectul fizic al lui Cristi din Banat s-a schimbat dramatic în ultima perioadă, acesta punându-și botox și făcându-și diferite intervenții la nivelul feței.

„Eu locuiesc aici de 17 ani, cu mama mea. Mă ocup foarte mult de bucătărie și de gătit, de curățenie. Acum sunt în renovare, cu apartamentul… Eu sunt ocupat, am o viață foarte activă, am și eu o mică afacere, lucrez într-o firmă de curățenie, firma este a mea, sunt autonom, adică… pe cont propriu. Fac și acasă foarte multe lucruri. Mă cheamă domnii încolo, încoace, firmele astea cu care lucrez. Mai fac și LIVE-urile pe rețelele de socializare, pentru un câștig, ca fiecare”, a declarat bărbatul pentru Spynews.

Citește și: Gina Chirilă, detalii rare despre viața după divorțul de Bogdan Vlădău: „A fost greu, nu pot să mint”. Ce spune despre o viitoare căsătorie

Citește și: Diana Dumitrescu, dezvăluiri de la începutul relației cu soțul ei: „I-am spus că sunt deja bătrânică, nu vrei să îți găsești una tânără cu care să faci copii?”

Bărbatul și-a pus proteză capilară

Cristi din Banat își dorește să rămână tânăr cât mai mult posibil, astfel că, în urmă cu doi ani a decis să apeleze la ajutorul medicului estetician. De asemenea, el a hotărât să își pună și protejă capilară, pentru a acoperi zona lipsită de păr.

A„m început să-mi pun botox, să-mi fac niște intervenții estetice la ten, cu toate că nu am multă nevoie, dar vreau să-mi fac. Acum o să-mi pun și o proteză capilară, care se poate permanent, ieri mi-a venit comanda, la 6 am programare la coafor și să merg să mi-o pună. E din păr natural, o poți purta o lună de zile fără nicio problemă, doar o dată la lună trebuie să o dai jos”, povestea el în 2024.

Citește și: David Pușcaș, reacție după ce llie Năstase și-a lăsat fiica adoptivă pe drumuri: „Așa mi-a făcut și mie mama. Horia Brenciu, un tată adoptiv de nota 10”

Citește și: Adela Popescu și-a dat de gol soțul pe internet. Ce a făcut Radu Vâlcan a lăsat-o fără cuvinte: „Ce credeți că am găsit?”

Acum, Cristi din Banat se dedică îngrijirii mamei lui, care are probleme mari de sănătate.

„În timp ce lacrimile îi brăzdau obrajii, îmi spunea cât de mult îi pasă de starea mea de sănătate, văzându-mă cum nu mai sunt la fel ca odinioară. Mamă, nu vreau să te pierd niciodată, pentru că știu că, odată plecată, voi rămâne singur, fără acea iubire nemărginită pe care doar tu mi-ai oferit-o. Niciun alt copil al meu nu va putea să-mi fie sprijin așa cum ai fost tu. Nu vreau să plec din România, pentru că acolo aș găsi doar o goliciune, o „groapă” fără suflet”, a scris el în mediul online.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Cristi din Banat

Sursă foto: Captură video, Facebook

Urmărește-ne pe Google News