Grasu XXL a decis să rupă tăcerea la șase ani de la divorțul de Laura Andreșan. Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite la scurt timp de la venirea pe lume a fiicei lor, Maria. Acum, artistul a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat între ei de au ajuns la despărțire, subliniind faptul că el ar fi dorit să continue să lupte pentru familia lui.

Grasu XXL, dezvăluiri despre divorțul de Laura Andreșan

Grasu XXL și Laura Andreșan au format un cuplu timp de 12 ani, însă s-au despărțit în anul 2020, imediat după venirea pe lume a fiicei lor. Invitat în podcastul „Fain și Simplu” realizat de Mihai Morar, artistul, pe numele său adevărat Dragoș Nechifor, a vorbit pentru prima dată despre acea perioadă dificilă a vieții lui.

„O despărțire e mult mai intensă atunci când apare un copil și totul se întâmplă în același timp. E ca un cutremur, ca o furtună mult mai puternică decât atunci când doi oameni se separă după ani de relație. Când e un copil la mijloc apar sentimente de vinovăție, de ambele părți. Nu vreau să spun că a fost vina cuiva, nu asta contează, dar e o dinamică mult mai profundă și mai dureroasă”, a afirmat artistul.

Grasu XXL a mărturisit că el ar fi continuat relația de dragul fiicei sale, însă Laura Andreșan a fost cea care a pus piciorul în prag și a luat decizia.

„Spuneam că am simțit moartea aproape, bine, aveam 13 ani atunci și nu eram atât de conștient, însă momentul acesta a fost, fără îndoială, cel mai greu din viața mea. Acum ne-am obișnuit. Eu aș fi rămas, dar Laura a spus că nu se mai poate”, a continuat el.

Ce relație are acum cu Laura Andreșan și fiica lor

Deși spune că ar fi făcut un compromis pentru binele fiicei sale, Grasu XXL recunoaște acum că decizia de a pune capăt relației a fost cea mai bună pentru toată lumea.

„Da, aș fi făcut acel compromis de dragul copilului, însă acum îmi dau seama că ar fi fost complet greșit. Laura a fost mai matură și a spus: „Nu suntem bine și nu e în regulă ca un copil să crească într-un astfel de mediu”. Și avea dreptate”, a precizat el.

Întrebat ce s-a întâmplat între el și Laura Andreșan de au ajuns în acel punct, rapperul a răspuns: „Nu mai contează ce a fost între noi, important e că a avut maturitatea să spună „Gata, ajunge”. A fost greu, nu e ușor nici acum, există momente dificile, dar dragostea pentru copil și valorile comune ne-au ajutat. Nu au existat conflicte majore în privința ei, de fiecare dată am fost pe aceeași lungime de undă”.

Ce a spus Laura Andreșan de divorțul de Grasu XXL

Pe de altă parte, Laura Andreșan a povestit, în urmă cu ceva timp, că în momentul divorțului trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional.

„Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia. Ulterior, Dragoș a depus efort, cel puțin așa părea. Încerca să mă readucă în casa pe care o construisem. Dar eu am pus stop, eu am inițiat despărțirea. Eu nu mai sunt femeia care a intrat în relație și care a fost în relația cu Dragoș. În momentul despărțirii eram în postpartum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu, dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam. Era opțiunea mea“, a dezvăluit Laura Andreșan în trecut.

Sursă foto: Facebook, Instagram

