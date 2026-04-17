Rareș Cojoc, mesaj cu subînțeles pentru Andreea Popescu, după divorț: „Minciunile nu…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, a transmis un mesaj cu subînțeles pe Instagram, la o lună după ce soția lui, Andreea Popescu, a anunțat divorțul.

Andreea Popescu a confirmat în luna martie că ea și soțul ei, Rareș Cojoc, au decis de comun acord să pună punct căsniciei lor după aproape un deceniu și trei copii împreună. La o lună de la anunț, Rareș Cojoc a transmis un mesaj enigmatic pe Instagram.

„Minciunile nu durează mult”, a scris dansatorul în limba latină. Este vorba despre un proverb latin care simbolizează faptul că adevărul va ieși întotdeauna la iveală, iar minciuna nu poate fi susținută la nesfârșit. Mesajul lui Rareș a atras atenția, mai ales că vine la câteva o lună după ce Andreea Popescu a anunțat divorțul. De atunci și până în prezent, în presă s-au vehiculat zvonuri cum că Andreea l-ar fi înșelat pe Rareș cu Dan Alexa.

Andreea Popescu l-ar presa pe Dan Alexa să-și asume public relația cu ea

Potrivit unor surse citate de Cancan.ro, Andreea Popescu face eforturi mari pentru ca relația cu Dan Alexa să funcționeze și să devină publică. Site-ul scrie că fosta dansatoare a Deliei a fost recent la Timișoara unde a organizat o petrecere pentru Alexa și prietenii lui. Andreea ar fi achitat toate costurile și ar fi socializat cu amicii antrenorului pentru a le intra în grații. Totodată, influencerița ar pune presiune pe Alexa să-și asume relația cu ea.

În paralel, Rareș Cojoc rămâne discret cu viața personală, însă și despre el s-a speculat că i-ar fi fost infidel soției cu partenera de dans, Andreea Matei. După ce a anunțat divorțul, Andreea Popescu a vorbit deschis pentru Spynews.ro despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț. „Noi, eu cu Rareș, avem o relație foarte bună, suntem maturi, iar copiii nu văd între mine și tatăl lor vreo tensiune, vreo discuție deplasată. Din contră, suntem foarte atenți atunci când suntem în preajma lor. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta”, a mărturisit Andreea.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News