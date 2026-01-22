Un concurent din emisiunea de dating a influenceriței și vedetei TV Erica Mena a fost împușcat mortal în St. Louis, iar procurorii au pus deja sub acuzare un bărbat pentru crimă în legătură cu decesul său.

Descoperirea care a zguduit St. Louis

Concurentul din „Two Ways With Erica Mena”, cunoscut ca Pee Wee, a fost găsit împușcat miercuri dimineață devreme și a murit la fața locului, potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană din St. Louis. Pee Wee — al cărui nume real este Jardyn Walker — fusese dat dispărut marți seara și fusese văzut ultima dată livrând colete în zona University City, conform poliției din University City. Pee Wee avea doar 23 de ani.

UCPD spune că Pee Wee trebuia să se întâlnească cu sora lui la fabrica Amazon din Hazelwood pentru a merge acasă, dar nu a mai ajuns, ceea ce a declanșat o investigație. Autoritățile spun că Pee Wee a fost găsit într-o alee, aproape de locul unde telefonul său mobil fusese localizat în zona Central West End, iar poliția a legat împușcătura de un apel anterior care anunța focuri de armă.

Polițiștii spun că, atunci când au răspuns la apelul privind focurile de armă marți seara, au observat o mașină plecând rapid din zonă. Ofițerii au oprit vehiculul și l-au găsit pe Jamaal Jones, în vârstă de 27 de ani, în interior, înarmat, acesta fiind arestat. Procurorii l-au inculpat ulterior pe Jones pentru crimă de gradul întâi, acțiune criminală armată și alterarea probelor în legătură cu moartea lui Pee Wee. A fost făcută publică și fotografia sa de arest.

Reacția sfâșietoare a Ericăi Mena

Pee Wee a concurat pentru dragostea Ericăi în reality show-ul difuzat pe Zeus Network, iar Erica l-a omagiat pe Instagram. Ea a postat mai multe Instastories cu fotografii ale lui Pee Wee, alături de emoji-uri cu inimi frânte și porumbei. De asemenea, a scris: „Îmi pare atât de rău” și „Sunt devastată”.

Colega lui de emisiune, Celina Powell, a declarat pentru TMZ: „Pee Wee era cu adevărat o lumină pe platou, îi făcea pe toți să râdă și a rămas în legătură cu toată lumea după ce filmările s-au încheiat. Era făcut să fie o vedetă, iar inima mea este alături de familia și cei dragi lui ”.

