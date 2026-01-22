Jakli Monika, influenceriță și model de fitness cunoscută în Slovacia, și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator produs în primele ore ale dimineții pe drumul național 63. Fosta parteneră a luptătorului MMA Boráros Gábor se afla singură la volanul unui autoturism de lux când a pierdut controlul într-o curbă, iar mașina s-a izbit violent de un grup de copaci. Jakli era mama a unei fetițe, din relația cu Gábor.

Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul s-a rupt în bucăți și a luat foc, transformând tragedia într-un moment care a șocat întreaga comunitate. Autoritățile încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Circumstanțele accidentului

Accidentul s‑a produs în jurul orei 4:00 dimineața, între localitățile Nagymegyer și Alistal, notează Blikk. Potrivit informațiilor publicate de presa slovacă, autoturismul Maybach condus de Jakli Monika se deplasa cu viteză ridicată în momentul în care a pierdut controlul direcției.

Hodosi Tibor, comandantul unităților de intervenție ale pompierilor din district, a explicat că forța coliziunii a fost uriașă, iar mașina a fost complet distrusă înainte să ia foc. La sosirea echipajelor, corpul șoferiței se afla deja în afara vehiculului. „Au tras-o de lângă mașină și au încercat să o resusciteze”, a declarat acesta, însă eforturile medicilor au fost zadarnice, decesul fiind constatat la fața locului.

Citeşte şi: Influencerița Bee, dezvăluiri șocante despre ce i s-a întâmplat în spitalul din Constanța. „Cer să nu fiu lăsată să aștept până când durerea devine normalitate!” Calvarul prin care a trecut

Citeşte şi: O influenceriță din România a șocat Internetul după ce a apărut cu fața desfigurată pe rețelele sociale

Citeşte şi: Madeleine White este însărcinată. Influencerița a dat vestea cea mare într-un mod inedit: „Cele mai grele 14 săptămâni”

Citeşte şi: Influencerița Esther Thomas a murit după o operație declarată „reușită” de medici. Ce s-a întâmplat cu tânăra

Identitatea victimei și confirmarea oficială

Mai multe surse independente au indicat încă de la primele ore că la volan se afla Jakli Monika, cunoscută publicului din Slovacia după participarea la emisiunea „Nyerő Páros”, difuzată de RTL, alături de fostul ei soț, Boráros Gábor.

Poliția Regională din Trnava a confirmat ulterior informația. Purtătoarea de cuvânt, Michaela Ulehlova, a precizat că în autoturism se afla o singură persoană și că aceasta și‑a pierdut viața în urma impactului.

Ancheta continuă

Autoritățile slovace investighează în continuare circumstanțele exacte ale tragediei. Deși primele indicii sugerează viteza excesivă ca factor principal, anchetatorii analizează toate posibilitățile pentru a stabili cu exactitate ce a dus la pierderea controlului asupra vehiculului.

Moartea influenceriței a provocat un val de reacții în Slovacia și Ungaria, acolo unde Monika era urmărită de zeci de mii de oameni și apreciată pentru activitatea ei în domeniul fitnessului și pentru aparițiile televizate.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News