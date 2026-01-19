Când se mută Gabriela Cristea definitiv în Italia, în casa pe care a cumpărat-o: „Acesta este planul familiei pentru prima jumătate a anului 2026”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat o casă în Italia, în regiunea Abruzzo, aproape de Roma. Prezentatoarea Tv a vorbit despre cum vrea să renoveze conacul pe care plănuiește să îl transforme într-un boutique-hotel. Ea a vorbit și despre planurile de viitor ale familiei și când se va muta în noua locuință.

Gabriela Cristea, planuri cu casa din Italia

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au mărturisit că și-au cumpărat un conac în Italia pe care vor să îl renoveze și să îl transforme în hotel. Proiectul ar putea dura chiar și trei ani, așa că până este gata, cei doi vor să construiască o căsuță mică pentru vacanțele pe care vor să le facă.

Gabriela Cristea spune că nu vrea să aștepte până e gata conacul, ci vrea să se bucure de zona frumoasă cât mai des. De aceea, vedeta vrea să construiască o căsuță de lemn pentru a putea merge des în Italia.

„Noi ne-am cumpărat deja un conac acolo, pe care vrem să-l renovăm. Doar că este un conac foarte mare și vrem să facem un boutique-hotel, iar acest lucru durează foarte mult.

O să dureze doi, poate chiar trei ani până când va fi gata. Voiam să profităm cumva de achiziția noastră și ne-am hotărât să ne facem o căsuță mai micuță pentru noi, ca să putem să mergem foarte des acolo, pentru că ne place foarte mult zona. Nu vrem să așteptăm trei ani, ci vrem să ne bucurăm chiar din vara aceasta.

Vrem să ne facem o căsuță din lemn, cu structură din lemn, care se ridică foarte repede. Puteam să ne facem din cărămidă, doar că durează, sunt foarte multe etape, iar eficiența este la fel de bună, poate chiar mai bună decât cea pe lemn, pe alocuri.

Doar că o casă cu structură de lemn în trei luni o ai gata, cu tot cu finisaje. E mult mai rapid. Ne gândim la chestia asta. În Italia costurile sunt destul de mari pentru structurile din lemn și atunci încercăm să găsim ceva în România. Vrem să găsim de aici lemnul pentru construcție, iar acolo să lucrăm cu un constructor român pe partea de manoperă”, a spus Gabriela Cristea pentru SpyNews.

Când se mută definitiv din România

Gabriela Cristea a precizat că nu are de gând să se mute prea curând în Italia, deși a achiziționat o casă. Totuși, ea și familia vor pleca des din România, iar mutarea definitivă va fi, probabil, la 70 de ani.

„Nu, acum cel puțin nu. Poate când o să am 70 de ani, poate că da! Dar acum nu vrem să ne mutăm acolo. O să stăm în vacanțe, mergem foarte des. Acum plecăm din nou în februarie, cam o dată pe lună plecăm în Italia. În februarie mergem să ne plantăm măslinii și să ne ocupăm de măslinii pe care îi avem. Fetițele sunt foarte încântate.

E foarte frumos acolo, e o combinație între Toscana și mare. Sunt dealurile din Abruzzo, care seamănă foarte mult cu dealurile din Toscana. E o zonă viticolă foarte mare și o zonă unde se cultivă livezile de măslini. Noi nu avem vie, avem măslini, iar vecinii noștri au vie. În toamna aceasta ne-am bucurat să mergem prin vie, să ne plimbăm, am mâncat struguri.

E foarte, foarte frumos. Acesta este planul familiei pentru prima jumătate a anului 2026. În partea a doua poate ne relaxăm. Până la vară noi sperăm să fim gata cu căsuța”, a mai spus Gabriela Cristea.

