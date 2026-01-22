Leandro de Souza și-a îndepărtat tatuajele de pe față. Cum arată acum „cel mai tatuat bărbat din Brazilia”

Leandro de Souza, cel supranumit „cel mai tatuat bărbat din Brazilia”, și-a schimbat complet viața. După 170 de tatuaje și un proces dureros de îndepărtare, bărbatul este acum de nerecunoscut.

Cum arată acum Leandro de Souza

Leandro de Souza, cândva cunoscut drept „cel mai tatuat bărbat din Brazilia”, și-a schimbat complet viața. La 36 de ani, după ce și-a îndepărtat tatuajele de pe față, este de nerecunoscut.

Originar din Bagé, Rio Grande do Sul, Leandro Souza a descoperit pasiunea pentru tatuaje la doar 13 ani. În următorii ani, și-a decorat corpul cu peste 170 de desene, câștigând titlul de „cel mai tatuat bărbat” la Expoziția Internațională de Tatuaje Santa Rosa.

Totuși, această alegere extremă i-a adus și provocări majore.

„Aspectul meu îmi îngreuna găsirea unui loc de muncă. La un moment dat, am ajuns să locuiesc într-un adăpost”, a dezvăluit brazilianul.

De ce a decis să renunțe la tatuaje

În 2024, după ce s-a convertit la creștinism evanghelic, Leandro a decis să facă o schimbare radicală. Și-a pierdut interesul pentru tatuaje și a început procesul dureros de îndepărtare a acestora, concentrându-se pe fața sa.

„Nu mă mai simțeam bine, nu mai eram eu însumi. Era un exces care nu-mi mai aducea nimic bun. Uneori, mă simțeam ca o atracție de circ”, a declarat el.

Îndepărtarea tatuajelor nu este deloc ușoară. Leandro a trecut prin numeroase ședințe cu laser, durerea fiind o constantă.

„Durerea este intensă, indiferent de anestezie. Este prețul pentru alegerile mele din trecut”, a explicat Leandro de Souza.

El a subliniat și importanța alegerilor conștiente: „Gândiți-vă bine înainte de a vă tatua pe față. Am lucrat în industria tatuajelor și nu plăteam pentru tatuajele mele de pe față, ci eram plătit să le fac altora. Acum regret”.

Acum, Leandro de Souza este de nerecunoscut.

Vezi cum arată astăzi Leandro de Souza, după ce și-a îndepărtat tatuajele de pe față

Sursă foto: Instagram, Profimedia

