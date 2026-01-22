Leandro de Souza și-a îndepărtat tatuajele de pe față. Cum arată acum „cel mai tatuat bărbat din Brazilia”

Leandro de Souza, cândva cunoscut drept „cel mai tatuat bărbat din Brazilia”, și-a schimbat complet viața. La 36 de ani, după ce și-a îndepărtat tatuajele de pe față, este de nerecunoscut.
Originar din Bagé, Rio Grande do Sul, Leandro Souza a descoperit pasiunea pentru tatuaje la doar 13 ani. În următorii ani, și-a decorat corpul cu peste 170 de desene, câștigând titlul de „cel mai tatuat bărbat” la Expoziția Internațională de Tatuaje Santa Rosa.
În 2024, după ce s-a convertit la creștinism evanghelic, Leandro a decis să facă o schimbare radicală. Și-a pierdut interesul pentru tatuaje și a început procesul dureros de îndepărtare a acestora, concentrându-se pe fața sa.
„Nu mă mai simțeam bine, nu mai eram eu însumi. Era un exces care nu-mi mai aducea nimic bun. Uneori, mă simțeam ca o atracție de circ”, a declarat el.
Îndepărtarea tatuajelor nu este deloc ușoară. Leandro a trecut prin numeroase ședințe cu laser, durerea fiind o constantă.
„Durerea este intensă, indiferent de anestezie. Este prețul pentru alegerile mele din trecut”, a explicat Leandro de Souza.
El a subliniat și importanța alegerilor conștiente: „Gândiți-vă bine înainte de a vă tatua pe față. Am lucrat în industria tatuajelor și nu plăteam pentru tatuajele mele de pe față, ci eram plătit să le fac altora. Acum regret”.
Acum, Leandro de Souza este de nerecunoscut.
