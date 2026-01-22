Phil Collins, legendarul solist Genesis, a vorbit la BBC despre lupta cu problemele de sănătate, inclusiv operații, paralizie și diabet. La aproape 75 de ani, artistul se confruntă cu mobilitate redusă și necesită îngrijire non-stop.

Phil Collins, despre problemele de sănătate

Phil Collins, legendarul solist al trupei Genesis, a împărtășit detalii emoționante despre încercările de sănătate prin care a trecut în ultimii ani, o perioadă definită de provocări, dar și de lecții valoroase. Într-un interviu recent pentru podcastul „Eras” de la BBC, muzicianul a vorbit deschis despre lupta sa cu boala, referindu-se la perioada aceasta ca fiind „foarte greu de traversat”.

„Este o situație în desfășurare”, a mărturisit Phil Collins.

„Am o asistentă non-stop, care se asigură că îmi iau medicamentele așa cum trebuie. Am avut probleme serioase cu un genunchi. Tot ce putea merge prost, a mers. Am avut COVID în timp ce eram internat, rinichii au început să cedeze. Părea că totul se întâmplă deodată”, a mai spus artistul.

Citește și: Ce face Gabriela Iorgulescu în timp ce fiul ei, Mario, e prins într-un scandal de proporții. Unde a fost surprinsă de paparazzi

Citește și: Alina Sorescu, mărturisiri dureroase la un an de la finalizarea divorțului de Alexandru Ciucu. „Este în continuare o perioadă complicată!” Prin ce trece artista acum

Artistul a suferit 5 intervenții chirurgicale

Muzicianul, care se apropie de vârsta de 75 de ani, a suferit cinci intervenții chirurgicale la genunchi, iar în prezent doar unul dintre genunchii săi mai este funcțional.

„Pot să merg, dar am nevoie de ajutor, precum cârje sau alte dispozitive”, a adăugat el.

Mai mult, Phil Collins a recunoscut că un alt factor care i-a afectat sănătatea a fost consumul excesiv de alcool. Cu toate acestea, el a reușit să înfrunte această dependență și sărbătorește acum doi ani de sobrietate.

Citește și: Ce carieră vrea să urmeze Daria, fiica lui Dan Negru. Copiii prezentatorului nu vor să audă de televiziune: „Mă bucur”

Citește și: JD Vance va deveni tată din nou! Soția lui, Usha, este însărcinată cu al patrulea copil: „Suntem deosebit de recunoscători”

Phil Collins a suferit o accidentare în 2009

Phil Collins, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și hituri precum „In the Air Tonight”, a trecut prin momente dificile, mai ales după o accidentare gravă în 2009, care i-a afectat o vertebră și i-a provocat leziuni nervoase. Acestea au dus la pierderea capacității de a cânta la tobe, rol preluat acum de fiul său.

Problemele de sănătate au fost agravate de diabet și de multiplele intervenții chirurgicale suferite la coloană. În 2017, după o căzătură în baie, artistul a fost operat și a folosit o perioadă un scaun cu rotile, fiind văzut ulterior sprijinindu-se de un baston.

În ciuda acestor dificultăți, Collins nu și-a pierdut speranța. După ultimul său turneu, cântărețul a încercat să recupereze timpul pierdut, dar a realizat rapid că strategia aceasta i-a adus mai mult rău decât bine.

„Când m-am întors de pe drum, mi-am spus că voi face toate lucrurile pe care nu le-am putut face înainte. Cred că am exagerat. Nu eram beat, dar am căzut de câteva ori. A fost una dintre acele situații care, în cele din urmă, te ajung din urmă”, a spus el.

Artistul își dorește să redevină mobil și să lanseze noi piese

Phil Collins spune că își dorește să își recapete mobilitatea și chiar să lanseze piese noi.

„Nu sunt mort încă”, a declarat el.

„Voi vedea dacă mai există muzică în mine. Am câteva lucruri neterminate și câteva finalizate, deci s-ar putea să mai fie viață în bătrânul câine. Nu spune niciodată niciodată”, a completat artistul.

Phil Collins va împlini vârsta de 75 de ani pe data de 30 ianuarie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Phil Collins

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News