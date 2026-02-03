Rita Mureșan a fost în comă timp de 14 zile. Momentele dificile care i-au schimbat viața fostei Miss România

Rita Mureșan (53 ani) a făcut dezvăluiri uluitoare despre un episod care i-a schimbat viața. Fosta Miss România a povestit cum a ajuns să stea în comă timp de 14 zile pentru ca mai apoi să învețe din nou să vorbească, să scrie și să citească.

Rita Mureșan, în comă timp de 14 zile

Rita Mureșan a suferit de meningită pe când avea doar 10 ani, boală care a trimis-o în comă timp de două săptămâni. Fosta Miss România a povestit că totul a început cu dureri puternice de cap, iar mai apoi a intrat în comă. Când s-a trezit a fost nevoită să învețe din nou să vorbească, să scrie și să citească.

„La 10 ani am avut meningită. Aveam dureri de cap. Am stat în comă 14 zile. Nu-mi amintesc prea multe. Știu că atunci când m-am trezit, era o lumină puternică și oameni care se uitau la mine. Voiam să vorbesc, dar nu puteam. Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc. După 4–6 luni mi-au revenit funcțiile. Am rămas cu insuficiență în dezvoltare. Până la 18 ani nu am mai crescut în înălțime sau greutate”, a povestit ea pentru Spynews.

Acum, Rita Mureșan consideră a i-a fost dat să sufere de meningită pentru a se putea adapta în societate.

„Eu cred că mie mi s-a dat meningita tocmai ca să pot să mă adaptez în societate. Eu m-am născut cu aceste capacități și era cam complicat să mă adaptez. Mi s-a dat asta să mai uit din informații”, a precizat vedeta.

„Simțeam extratereștri, nave, celelalte civilizații din univers. Nu mi le imaginam. Aveam informația”, a completat Rita Mureșan pentru publicația menționată anterior.

Citește și: Rita Mureșan, dezvăluiri despre relația cu fostul ei soț, la 18 ani de la divorț: „A avut și el momentele lui”

Citește și: Rita Mureșan are două fete superbe! „Mă bucur că am decis să fac copii repede.” Cum arată și cu ce se ocupă Rebeca și Gloria / Galerie foto

Creatoarea de modă, despre problemele medicale cu care se confruntă

Recent, Rita Mureșan a fost invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, unde a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Aceasta spune că de curând a ajuns la spital după ce ceasul inteligent primit cadou de la prieteni a chemat salvarea în momentul în care s-a simțit rău.

Citește și: Victor Ciutacu, mesaj pentru Denise Rifai, după plecarea de la Kanal D. „Habar n-am cât va rezista și ce rezultate va produce!”

Citește și: Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’ în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi: „Indiscreție și proastă creștere”

„Acum doi ani, după preinfarct, prietenii mei mi-au cumpărat un ceas inteligent. (…) Săptămâna trecută nu m-am simțit foarte bine, ceasul a chemat salvarea. Bine, au venit două salvări. (…) Am probleme cu tahicardia, am avut tensiunea 19 și pulsul 152. Poate s-au acumulat, și asta cu tata, că l-am adus să-l operez, dar nu pot să-l operez. (…) În plan conștient, sunt bine. Ne omoară subconștientul. (…) Cum era să mor la televizor, acum câteva luni, toate analizele erau bune”, a povestit vedeta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Rita Mureșan

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News