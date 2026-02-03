Rita Mureșan a fost în comă timp de 14 zile. Momentele dificile care i-au schimbat viața fostei Miss România

Rita Mureșan (53 ani) a făcut dezvăluiri uluitoare despre un episod care i-a schimbat viața. Fosta Miss România a povestit cum a ajuns să stea în comă timp de 14 zile pentru ca mai apoi să învețe din nou să vorbească, să scrie și să citească.
Rita Mureșan a suferit de meningită pe când avea doar 10 ani, boală care a trimis-o în comă timp de două săptămâni. Fosta Miss România a povestit că totul a început cu dureri puternice de cap, iar mai apoi a intrat în comă. Când s-a trezit a fost nevoită să învețe din nou să vorbească, să scrie și să citească.
„La 10 ani am avut meningită. Aveam dureri de cap. Am stat în comă 14 zile. Nu-mi amintesc prea multe. Știu că atunci când m-am trezit, era o lumină puternică și oameni care se uitau la mine. Voiam să vorbesc, dar nu puteam. Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc. După 4–6 luni mi-au revenit funcțiile. Am rămas cu insuficiență în dezvoltare. Până la 18 ani nu am mai crescut în înălțime sau greutate”, a povestit ea pentru Spynews.
Acum, Rita Mureșan consideră a i-a fost dat să sufere de meningită pentru a se putea adapta în societate.
„Eu cred că mie mi s-a dat meningita tocmai ca să pot să mă adaptez în societate. Eu m-am născut cu aceste capacități și era cam complicat să mă adaptez. Mi s-a dat asta să mai uit din informații”, a precizat vedeta.
„Simțeam extratereștri, nave, celelalte civilizații din univers. Nu mi le imaginam. Aveam informația”, a completat Rita Mureșan pentru publicația menționată anterior.
Creatoarea de modă, despre problemele medicale cu care se confruntă
Recent, Rita Mureșan a fost invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, unde a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Aceasta spune că de curând a ajuns la spital după ce ceasul inteligent primit cadou de la prieteni a chemat salvarea în momentul în care s-a simțit rău.
„Acum doi ani, după preinfarct, prietenii mei mi-au cumpărat un ceas inteligent. (…) Săptămâna trecută nu m-am simțit foarte bine, ceasul a chemat salvarea. Bine, au venit două salvări. (…) Am probleme cu tahicardia, am avut tensiunea 19 și pulsul 152. Poate s-au acumulat, și asta cu tata, că l-am adus să-l operez, dar nu pot să-l operez. (…) În plan conștient, sunt bine. Ne omoară subconștientul. (…) Cum era să mor la televizor, acum câteva luni, toate analizele erau bune”, a povestit vedeta.
