Rita Mureșan, dezvăluiri despre relația cu fostul ei soț, la 18 ani de la divorț: „A avut și el momentele lui”

Rita Mureșan este una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă de la noi din țară. Deși este foarte discretă cu viața personală, ea a vorbit de data aceasta despre relația cu fostul ei soț și tatăl fetelor sale. Ce are de spus creatoarea de modă despre fosta ei căsnicie.

Rita Mureșan, despre fosta căsnicie: „Îi sunt recunoscătoare”

Discretă cu viața personală, Rita Mureșan a vorbit, într-o ocazie rară, despre cum se înțelege cu Nelu, fostul ei soț. Cei doi au trăit o poveste de dragoste foarte frumoasă, din care au apărut pe lume și cele două fetițe ale lor.

La un moment dat, lucrurile nu au mai mers bine, iar cei doi s-au despărțit în 2007. Cei doi au pus punct mariajului, iar motivul a fost legat de distanța dintre ei. Pentru că nu a vorbit prea des despre relația cu fostul ei soț, oamenii nu au știut nimic despre Rita Mureșan și Nelu. Acum, fostul designer a dezvăluit că are o relație foarte bună cu fostul soț.

Mai mult, Rita Mureșan spune că îi este recunoscătoare fostului soț.

„Adevărul este că nu pot decât să îi fiu recunoscătoare lui Nelu pentru absolut tot, a avut și el momentele lui, au trecut și acum suntem ok”, a dezvăluit fostul designer.

Cum au reușit cei doi să păstreze o relație decentă pentru copiii lor

Rita Mureșan este divorțată de mai bine de 17 ani, însă a continuat să țină legătura cu fostul soț și să aibă o relație civilizată. Mai mult, ea a ținut să îi mulțumească acestuia public pentru implicarea de care a dat dovadă ca părinte.

„Imediat după divorț normal că a fost șocul acela al divorțului și supărarea gestului, însă, ulterior, cel puțin Nelu are un procent foarte mare în atitudinea lui de a păstra familia, nu cuplu. Putea să zică nu. Eu cred că amândoi facem eforturi și am făcut eforturi. Acum copiii mai vin din când în când, dar nu contează, câinele, că îl împărțim și pe câine, e trecut în actul de la divorț.

Maturitatea. E ok să lași loc de «Bună ziua», doar că la noi e mai mult decât «Bună ziua», pentru că discutăm foarte multe lucruri. Suntem prieteni să zicem așa. Ne mai certăm pe anumite lucruri, dar rar. Am ajuns la nivelul în care să păstrăm o relație și nu de aparență. Că nu stăm să ne afișăm să ne vadă lumea că ne înțelegem. Chiar ne înțelegem și îi mulțumesc pe această cale”, povestea Rita în urmă cu un an.

