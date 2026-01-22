Ce carieră vrea să urmeze Daria, fiica lui Dan Negru. Copiii prezentatorului nu vor să audă de televiziune: „Mă bucur”

Copiii lui Dan Negru nu vor să aibă treabă cu televiziunea, lucru care îl bucură pe prezentator. El este unul dintre cei mai longevivi și îndrăgiți oameni de pe micile ecrane. Acasă, el este soț și tatăl a doi copii: Daria, de 15 ani, și Bogdan, în vârstă de 13 ani. Dan Negru a vorbit despre activitățile pe care cei doi adolescenți le au și despre planurile lor de viitor.
Daria, fiica de 15 ani a lui Dan Negru, este elevă la Colegiul Național Gheorghe Șincai din București. Ea nu vrea să îi calce pe urme tatălui său, ci vrea să urmeze cariera mamei sale, care este medic stomatolog. Adolescenta vrea să dea la Medicină, iar părinții ei o susțin și o încurajează.
„Ea nu vrea să facă televiziune, nu este pasionată de zona asta. Vrea să o urmeze pe mama ei, care e medic stomatolog, vrea să dea la Medicină. Și eu o încurajez cu asta. Nu are nicio treabă cu televiziunea, mă bucur”, a spus Dan Negru pentru Click.
Cât despre fiul său, Dan Negru spune că Bogdan are o mare pasiune, specifică vârstei.
„El e mai tehnic, ca toți băieții. Dar e încă prea mic ca să aleagă vreo meserie. E în clasa a Vll-a. Acum e pasionat de cubul Rubik și merge la tot felul de competiții chiar și internaționale de cub Rubik. Eu nu mă pricep, habar n-am să învârt măcar un astfel de cub”, a spus prezentatorul TV.
Copiii mei sunt la o școală de stat. Nu cred că neapărat o universitate garantează succesul sau insuccesul, de după. Sigur că sistemul de învățământ, mai ales cel universitar, de afară, e cu mult mai performant decât al nostru. Noi nu mai suntem în topul universităților mondiale. Copiii mei sunt însă la o școală de stat”.
Prezentatorul a dezvăluit ce îl deranjează la sistemul de învățământ românesc, și anume faptul că se pune prea multă presiune pe copii.
„Cel mai tare mă enervează ghiozdanul copiilor mei, care cântărește vreo 10 kilograme. Învață, la Biologie, în clasa a Vll-a, ce învăța nevastă-mea la Facultatea de Medicină, în anul III. Mă enervează povara asta, care se pune pe umerii lor. Toți vor ca ai lor copii să fie cu o treaptă mai domni, cum se spune. Eu am încredere în mintea omului, de fapt, asta contează”, a mai adăugat prezentatorul.
