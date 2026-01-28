Alina Ceban a fost eliminată de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit concurenta pentru cele patru săptămâni petrecute în concurs

Alina Ceban, eliminată din „Desafio: Aventura” pe 27 ianuarie, a surprins publicul cu parcursul său. După patru săptămâni intense, concurenta a intrat la duelul de eliminare cu Babasha, care a reușit să o învingă.

Alina Ceban, figura remarcabilă a emisiunii Desafio: Aventura, a părăsit competiția după patru săptămâni pline de provocări. Eliminarea sa, petrecută pe 27 ianuarie în urma unei probe de supraviețuire extrem de solicitante, a surprins atât publicul, cât și pe colegii săi de echipă.

Cu un stil elegant și o personalitate remarcabilă, Alina a intrat în competiție pentru a-și demonstra puterea și capacitatea de adaptare. Provenind dintr-un mediu protejat, participarea sa în acest show dur a fost o încercare de a ieși din zona de confort. Totuși, condițiile extreme și presiunea probelor au dus la eliminarea sa, în ciuda eforturilor depuse alături de echipa „Norocoșii”.

„Am vrut să-mi testez limitele, să văd dacă pot face față unor provocări complet diferite de ceea ce trăiesc zi de zi. A fost o experiență intensă”, a declarat Alina în emisiune.

Câți bani a primit concurenta pentru cele 4 săptămâni petrecute în concurs

Eliminarea Alinei a fost decisă într-un context tensionat. În ediția din 27 ianuarie, echipa „Visătorii” a obținut imunitatea, forțând echipele „Norocoșii” și „Luptătorii” să trimită câte un concurent la duel. Alina a fost votată să reprezinte „Norocoșii”, iar Babasha, un alt concurent puternic, a intrat din partea „Luptătorilor”. Proba de supraviețuire a testat rezistența fizică și concentrarea, iar Babasha a reușit să câștige, eliminând-o pe Alina.

Deși eliminarea a fost un moment dificil pentru susținătorii săi, participarea Alinei nu a fost lipsită de beneficii. Potrivit Cancan, concurenții Desafio: Aventura primesc o remunerație de 2.000 de euro pentru fiecare etapă parcursă. Astfel, Alina a acumulat un total de 8.000 de euro pentru cele patru săptămâni petrecute în competiție.

