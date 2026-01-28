  MENIU  
Home > Vedete > Alina Ceban a fost eliminată de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit concurenta pentru cele patru săptămâni petrecute în concurs

Alina Ceban a fost eliminată de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit concurenta pentru cele patru săptămâni petrecute în concurs

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Alina Ceban, eliminată din „Desafio: Aventura” pe 27 ianuarie, a surprins publicul cu parcursul său. După patru săptămâni intense, concurenta a intrat la duelul de eliminare cu Babasha, care a reușit să o învingă.

Alina Ceban, eliminată de la Desafio: Aventura

Alina Ceban, figura remarcabilă a emisiunii Desafio: Aventura, a părăsit competiția după patru săptămâni pline de provocări. Eliminarea sa, petrecută pe 27 ianuarie în urma unei probe de supraviețuire extrem de solicitante, a surprins atât publicul, cât și pe colegii săi de echipă.

alina ceban desafioIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Cu un stil elegant și o personalitate remarcabilă, Alina a intrat în competiție pentru a-și demonstra puterea și capacitatea de adaptare. Provenind dintr-un mediu protejat, participarea sa în acest show dur a fost o încercare de a ieși din zona de confort. Totuși, condițiile extreme și presiunea probelor au dus la eliminarea sa, în ciuda eforturilor depuse alături de echipa „Norocoșii”.

„Am vrut să-mi testez limitele, să văd dacă pot face față unor provocări complet diferite de ceea ce trăiesc zi de zi. A fost o experiență intensă”, a declarat Alina în emisiune.

Pozau în cel mai fericit cuplu, dar și-au spus adio după 2 ani! Când lumea aștepta nunta, ei s-au despărțit!
Pozau în cel mai fericit cuplu, dar și-au spus adio după 2 ani! Când lumea aștepta nunta, ei s-au despărțit!
Recomandarea zilei

Citește și: Cine este Alina Ceban de la Desafio: Aventura. Are 27 de ani, este logodită și iubește luxul

Citește și: IAN, de la „Desafio: Aventura”, are planuri mari pentru 2026: „Vreau să-mi întemeiez o familie”. Ce spune despre iubita lui / Exclusiv

„Dacă ne puneau pe mine și pe Horia Brenciu la Finanțe și la guvernare!” Dan Negru, atac dur la adresa guvernului Bolojan. Ce a spus despre creșterile de taxe și impozite. Reacție ironică, fără precedent
„Dacă ne puneau pe mine și pe Horia Brenciu la Finanțe și la guvernare!” Dan Negru, atac dur la adresa guvernului Bolojan. Ce a spus despre creșterile de taxe și impozite. Reacție ironică, fără precedent
Recomandarea zilei

Câți bani a primit concurenta pentru cele 4 săptămâni petrecute în concurs

Eliminarea Alinei a fost decisă într-un context tensionat. În ediția din 27 ianuarie, echipa „Visătorii” a obținut imunitatea, forțând echipele „Norocoșii” și „Luptătorii” să trimită câte un concurent la duel. Alina a fost votată să reprezinte „Norocoșii”, iar Babasha, un alt concurent puternic, a intrat din partea „Luptătorilor”. Proba de supraviețuire a testat rezistența fizică și concentrarea, iar Babasha a reușit să câștige, eliminând-o pe Alina.

Citește și: Primul cuplu format la „Desafio: Aventura”? Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a pus ochii pe un alt trapper. Ce spune despre apropierile dintre ei: „Trebuie să treacă toate testele”

Citește și: Nicolae Lupșor, primele declarații după eliminarea de la Desafio: Aventura. „I-am cedat locul meu lui Rafa pentru că mi s-a sfâșiat sufletul când am văzut cum plângea. Când eram de vârsta lui, nimeni nu mi-a dat o șansă” / Exclusiv

Deși eliminarea a fost un moment dificil pentru susținătorii săi, participarea Alinei nu a fost lipsită de beneficii. Potrivit Cancan, concurenții Desafio: Aventura primesc o remunerație de 2.000 de euro pentru fiecare etapă parcursă. Astfel, Alina a acumulat un total de 8.000 de euro pentru cele patru săptămâni petrecute în competiție.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Ceban

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Fanatik
Mama criminalului de 13 ani de la Cenei are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru neplata datoriilor
Mama criminalului de 13 ani de la Cenei are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru neplata datoriilor
GSP.ro
Antrenoarea acuzată de abuzuri, trimisă oficial în judecată după ce a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep: „Trasă de păr și lovită în zona capului”
Antrenoarea acuzată de abuzuri, trimisă oficial în judecată după ce a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep: „Trasă de păr și lovită în zona capului”
Click.ro
3 zodii vor avea parte de un miracol neașteptat în februarie. Îi așteaptă o lună cu adevărat magică, momente de neuitat le așteaptă, dar și schimbări care le vor transforma viața
3 zodii vor avea parte de un miracol neașteptat în februarie. Îi așteaptă o lună cu adevărat magică, momente de neuitat le așteaptă, dar și schimbări care le vor transforma viața
TV Mania
Cum arată azi Camelia Constantinescu, mama primului băiat al lui Ștefan Bănică. E total schimbată
Cum arată azi Camelia Constantinescu, mama primului băiat al lui Ștefan Bănică. E total schimbată
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Citește și...
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…”
Cine s-ar fi aflat la volanul microbuzului implicat în accidentul din Timiș. Fanii lui PAOK nu au avut un șofer profesionist
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Raluca Pastramă, datorii la fostul soț. Ce sumă îi datorează lui Pepe
IAN, de la "Desafio: Aventura", are planuri mari pentru 2026: "Vreau să-mi întemeiez o familie". Ce spune despre iubita lui / Exclusiv
Roxana Condurache și Yasmin Awad au părăsit Survivor România. Faimoșii au rămas fără două coechipiere
Nicolae Lupșor, primele declarații după eliminarea de la Desafio: Aventura. "I-am cedat locul meu lui Rafa pentru că mi s-a sfâșiat sufletul când am văzut cum plângea. Când eram de vârsta lui, nimeni nu mi-a dat o șansă" / Exclusiv
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
CUMPLIT! Boala de care suferea Viviana Nițu, doctorița găsită fără suflare în casă. Detaliul care aruncă în AER ancheta, s-a SINUCIS pentru că...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Lucky Widja a murit la 49 de ani. Solistul trupei „Element” lupta de mai mulți ani cu o boală cruntă
Lucky Widja a murit la 49 de ani. Solistul trupei „Element” lupta de mai mulți ani cu o boală cruntă
A murit Alexis Ortega, vocea lui Spider-Man în spaniolă, la 38 de ani
A murit Alexis Ortega, vocea lui Spider-Man în spaniolă, la 38 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Elle
Maia Morgenstern a dezvăluit noi imagini adorabile alături de nepotul ei. Actrița este în culmea fericirii de când fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel. Foto
Maia Morgenstern a dezvăluit noi imagini adorabile alături de nepotul ei. Actrița este în culmea fericirii de când fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel. Foto
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025, arestat de poliție în Cuba. Ce a pățit tânărul: „Din cauza celor de la hotel…”
Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025, arestat de poliție în Cuba. Ce a pățit tânărul: „Din cauza celor de la hotel…”
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Marian Godină intră în competiția Survivor România, alături de alți trei concurenți. Anunțul făcut de Antena 1
Marian Godină intră în competiția Survivor România, alături de alți trei concurenți. Anunțul făcut de Antena 1
Percheziții acasă la doctorul Cristian Andrei. De ce au tras polițiștii cu pistolul
Percheziții acasă la doctorul Cristian Andrei. De ce au tras polițiștii cu pistolul
Catinca Zilahy a dezvăluit de ce nu mai vorbește cu sora ei, Oana Roman. De la ce a pornit scandalul: „Am avut niște ani foarte grei”
Catinca Zilahy a dezvăluit de ce nu mai vorbește cu sora ei, Oana Roman. De la ce a pornit scandalul: „Am avut niște ani foarte grei”
Ce relație au avut Daniel Stanciu și Andreea Marin: „O femeie foarte dură. Avea un standard ridicat din toate punctele de vedere”
Ce relație au avut Daniel Stanciu și Andreea Marin: „O femeie foarte dură. Avea un standard ridicat din toate punctele de vedere”
Observator News
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop FEBRUARIE 2026. Se deschide robinetul abundenței pentru ACESTE zodii. Vezi cine atrage succes, prosperitate și sincronicități karmice
Horoscop FEBRUARIE 2026. Se deschide robinetul abundenței pentru ACESTE zodii. Vezi cine atrage succes, prosperitate și sincronicități karmice
Medicul care spune adevărul dur despre boala care ucide 6 românce pe zi: mame, fiice și chiar tinere de 19 ani
Medicul care spune adevărul dur despre boala care ucide 6 românce pe zi: mame, fiice și chiar tinere de 19 ani
Medicamentul pe care îl iau milioane de oameni dispare din farmacii. Alertă fără precedent
Medicamentul pe care îl iau milioane de oameni dispare din farmacii. Alertă fără precedent
Menopauza, moment critic pentru sănătatea creierului. Studiile arată o legătură neașteptată cu modificări similare bolii Alzheimer
Menopauza, moment critic pentru sănătatea creierului. Studiile arată o legătură neașteptată cu modificări similare bolii Alzheimer
TV Mania
Cum arată azi Camelia Constantinescu, mama primului băiat al lui Ștefan Bănică. E total schimbată
Cum arată azi Camelia Constantinescu, mama primului băiat al lui Ștefan Bănică. E total schimbată
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Adio, Maldive! Theo Rose și-a luat rămas bun de la paradisul exotic cu o galerie foto incendiară, dar și cu o declarație care a pus pe jar internetul!
Adio, Maldive! Theo Rose și-a luat rămas bun de la paradisul exotic cu o galerie foto incendiară, dar și cu o declarație care a pus pe jar internetul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton