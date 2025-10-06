Ioana Ginghină a primit un val de comentarii negative, după ce a luat cursuri de dans lasciv pe tocuri: „Vechile obiceiuri nu le uiți”

Ioana Ginghină s-a transformat total după ce a divorțat. Vedeta este foarte activă în mediul online, unde își ține fanii la curent cu tot ce face. Recent, ea s-a hotărât să ia lecții de dans lasciv și într-o sesiune s-a filmat și a pus pe internet. Filmulețul a atras mai multe reacții negative din partea fanilor. Iată ce i-au reproșat actriței.

Ioana Ginghină, jignită în mediul online

Ioana Ginghină și-a schimbat complet viața după divorț. S-a regăsit pe sine și se redescoperă în fiecare zi. În plus, vedeta petrece foarte mult timp online, unde este activă și face tot felul de clipuri și îi ține la curent pe fani cu activitățile sale.

Una dintre cele mai recente activități pe care le-a avut a implicat lecții de dans lasciv pe tocuri. Actrița s-a filmat în timpul experienței și a urcat pe internet filmulețul. Ea a demonstrat că există viață și după divorț și chiar dacă are 48 de ani, își poate descoperi noi pasiuni și poate încerca lucruri noi.

Totuși, clipul nu a atras doar reacții pozitive, ci și unele mai puțin plăcute, care au jignit-o pe actriță.

„Asta ne mai trebuia să vedem!”, „Vechile obiceiuri din tinerețe nu le uiți.”, „Hot! Senzualitatea nu are vârstă!”, ”Aoleu”, „Vezi că ai intrat la menopauză”, „Lasă-ne, bre”, „E penibil ce se întâmplă” , „Când nu mai merge cu actoria…”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit vedeta.

A vrut să ia cursuri de dans la bară

În urmă cu mai mulți ani, la scurt timp după divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină spunea că vrea să urmeze cursuri de dans la bară. I-a venit inspirația după ce a văzut un film care spunea povestea unui grup de foste stripteuse care voiau să se îmbogățească.

„Mai nou, după ce am văzut filmul «Hustlers» încerc să-mi găsesc undeva cursuri de dans la bară. Nu pentru că vreau să-mi schimb domeniul de activitate, ci pentru că sunt foarte mulți mușchi puși la muncă atunci când faci genul ăsta de sport. Plus că nu se știe niciodată ce rol vreodată voi primi, așa că mi s-a părut foarte interesant. Mi-am adus aminte că am și o prietenă care face deja asta și am zis că vreau și eu”, a povestit Ioana Ginghină în 2019.

Ea a vorbit despre cât de greu este să faci acest sport și cât de mult le apreciază pe fetele care pot face asta.

„O să le apreciez mai mult pe fetele care dansează la bară. Bine, le apreciam și așa, pentru că știu că este foarte greu ce fac ele”, a mai spus Ginghină.

