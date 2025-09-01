Ioana Ginghină și-a prins soțul vorbind cu o femeie care are doi copii: „A început să îi trimită poze intime. Acum e disperat”

Ioana Ginghină (47 ani) a răbufnit după ce și-a prins soțul, Cristi Pitulice, că purta conversații cu o altă femeie, în mediul online. Mai mult, aceasta i-a trimis soțului actriței și fotografii intime, lucru care aproape i-a stricat căsnicia.

Ioana Ginghină, probleme în căsnicie

Ioana Ginghină a dezvăluit că are probleme în căsnicie, după ce și-a prins soțul vorbind pe internet cu o altă femeie. Supărată peste măsură, actrița a mers la televizor unde a vorbit deschis despre ceea ce i se întâmplă.

Vedeta este la al treilea mariaj și credea că omul de afaceri Cristi Pitulice este persoana potrivită pentru ea. Aceasta nu avea nici cea mai mică idee că bărbatul purta, departe de ochii ei, conversații intime cu o altă femeie. Deși conversația a pornit de la o colaborare profesională, lucrurile au avansat rapid într-o altă direcție și femeia, divorțată și cu doi copii, a ajuns să îi trimită lui Pitulice fotografii intime.

„M-am trezit cu o doamnă – divorțată și cu doi copii – care i-a trimis niște poze deocheate soțului meu. La început s-a pozat îmbrăcată, ei cumva vorbeau despre afaceri, așa l-a abordat ea pe el. Încet, încet, a început să îi trimită poze în costum și poze intime. Acum e disperat. Și-a pus pe rețelele de socializare că este căsătorit cu mine, a postat un mesaj cu ”la mulți ani” înainte cu o lună de ziua mea și așa mai departe”, a povestit Ioana Ginghină, potrivit Cancan.

„Evident că i-am reproșat că nu își asumă relația nici pe Instagram, nici pe Facebook. Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță. Eu țin cu femeile, am văzut-o pe femeia asta că e disperată, cu doi copii, dar nu găsea și ea unul neînsurat? Mă vede la televizor că sunt nebună. Te pui cu mine?!”, a mai spus actrița.

Citește și: Ioana Ginghină a mărturisit că face dragoste de trei ori pe zi: „Ne-am luat și jucării noi”. Reacția lui Cătălin Măruță

Citește și: Cum arată Ioana Ginghină în costum de baie la 47 de ani: „Sunt tare mândră de fiecare vergetură și fiecare colăcel”. Actrița, mesaj important pentru femei

Actrița și-a confruntat „rivala”

Ioana Ginghină a decis să o contacteze pe femeia care i-a ademenit soțul și să-i ceară explicații pentru faptele sale.

„Am sunat-o, m-am prezentat și am întrebat-o de ce i-a trimis soțului meu poze în costum de baie. Mi-a zis: ”Întreabă-l pe el” și atunci m-am enervat. După ce m-am răcorit l-a sunat și pe el și i-a zis că i-am vorbit foarte urât și că o să mă dea în judecată. I-am spus lui Cristi să stea liniștit și că nu ne facem de râs în sala de judecată. Mai bine merg eu la TV și spun tot”, a povestit actrița.

Citește și: Cum arată camera fiului lui Carmen Grebenișan. Influencerița, pregătită să își întâmpine primul copil

Citește și: Cum arată Tania Budi în costum de baie, la 57 de ani. Ce alimente evită pentru a se menține și câte intervenții estetice are

Ioana Ginghină a trecut cât de cât peste această situație și spune că relația cu soțul ei este pe drumul cel bun, mai ales pe partea intimă.

„Nu suntem bine, dar facem amor mai bine ca niciodată. Ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de partidele de amor, nu mai au loc doar marți, au loc zilnic, chiar și de trei ori pe zi”, a mărturisit vedeta în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ioana Ginghină

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News