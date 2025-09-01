Cum arată Tania Budi în costum de baie, la 57 de ani. Ce alimente evită pentru a se menține și câte intervenții estetice are

Tania Budi a publicat în mediul online o imagine rară cu ea în costum de baie, la 57 de ani, cu ocazia ultimei zile de vară din acest an.

Tania Budi, apariție rară în costum de baie, la 57 de ani

Tania Budi (57 de ani) a petrecut ultimele zile ale acestei veri pe litoralul românesc, mai precis la Mamaia. Fostul manechin s-a relaxat la soare și a făcut și baie în mare. Drept dovadă, fosta actriță a publicat în mediul online două imagini, una în Marea Neagră și alta la o terasă din Mamaia.

„Dragostea este în aer”, a scris în dreptul primei imagini, în timp ce în dreptul celei de-a doua a scris: „Vara a părăsit clădirea”. În a doua fotografie, Tania Budi zâmbește larg, aflată la malul Mării Negre, cu picioarele în apă, într-un costum de baie alb-negru din două piese. Postarea a strâns sute de aprecieri. Vezi imaginea în galeria foto de mai sus!

Citește și: Tania Budi, reacție dură după ce s-a spus că ar fi avut o relație de două decenii cu Gigi Becali: „Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă”

Ce alimente evită Tania Budi pentru a se menține în formă

Tania Budi acordă dintotdeauna o atenție deosebită siluetei sale. În consecință, la 57 de ani, fostul manechin se mândrește cu o siluetă suplă, rezultatul unei alimentații echilibrate și unui stil de viață activ.

„Mănânc orice, dar în cantități foarte mici. De când au explodat pe piață informații privind calitatea mâncării, eu cred că suntem ceea ce gândim și mâncăm. Trebuie să gândim frumos și să mâncăm lucruri care sunt cât de cât sănătoase. Nu-mi mai cumpăr mâncare procesată din supermarket de mult timp”, spunea Tania în 2023.

Citește și: Tania Budi s-a iubit cu Adrian Cristea, după despărțirea fotbalistului de Bianca Drăgușanu. Cele două au ajuns apoi la cuțite: „Îmi spunea când se întâlnea cu altele”

Câte intervenții estetice are Tania Budi

Tania Budi și-a făcut prima intervenție estetică, și singura, la 53 de ani. Fostul manechin a optat pentru o blefaroplastie în primăvara anului 2021.

Blefaroplastia este o intervenție chirurgicală care implică îndepărtarea excesului de piele din zona ochilor, care, odată cu vârsta, începe să-și piardă din elasticitate.

„Sunt foarte fericită cu decizia pe care am luat-o de a apela la această intervenție. Nu sunt adepta intervențiilor care modifică trăsături, dar susțin ideea de proceduri discrete care te ajută să arăți mai bine rămânând totodată tu însăți.

Rezultatele sunt minunate! Conturul ochilor și pielea fină și fermă arată ca acum 25 de ani. Locul s-a vindecat perfect, cicatricile au dispărut și am privirea mereu fresh, odihnită, chiar dacă uneori nu apuc să dorm cât ar trebui. În plus, machiajul se așază perfect! Sunt extrem de încântată!”, declara Tania atunci, potrivit ADPM.

Foto: Instagram/@taniabudi_

Urmărește-ne pe Google News