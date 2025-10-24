Sami G, reacție nervoasă pe scenă, după ce a fost atins de un fan. Cum și-a explicat artistul ieșirea: „Nu accept”

Sami G se afla pe scenă, în timpul unui concert, în momentul în care a început să țipe la un fan ce se afla în primele rânduri. Cântărețul a fost aspru criticat de admiratorii lui, care au considerat că acesta a exagerat.
La câteva zile de al incident, artistul a încercat să explice ce s-a întâmplat și de ce a avut o asemenea reacție. Acesta a precizat că nu suportă să fie atins și spune că nu își regretă reacția. Recunoaște, însă, că ar fi putut să nu fie atât de agresiv.
„Am avut o reacție mai pornită, ca să zic așa (…) Eu nu accept să fiu atins în anumite părți ale corpului. Nu am nimic cu nimeni, nu vreau să se înțeleagă greșit, dar nu accept nesimțirea, nu accept atingerile și obrăznicia. Deci, pentru mine, toate trei la un loc sunt daună totală. Eu am fost eu, am vorbit, puteam să reacționez mai bine sau puteam să reacționez mai rău, dar eu am reacționat așa. Alții ar fi reacționat ceva mai apăsat sau nici nu știu, nici nu mă interesează. Eu am fost eu, îmi pare rău că s-a creat chestia asta (…) Am fost eu, ce voiați să fac acum? „Dați-mi și două-trei palme?” Ați înnebunit”, a spus Sami G pe TikTok.
Sami G a devenit cunoscut după ce a lansat mai multe piese ce au ajuns rapid în preferințele fanilor. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără: „Poți să-mi iei tot”, „Hustler”, „Sper că ești bine” și „Aruncă-mă la lei”.
