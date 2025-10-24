  MENIU  
Home > Vedete > Sami G, reacție nervoasă pe scenă, după ce a fost atins de un fan. Cum și-a explicat artistul ieșirea: „Nu accept”

Sami G, reacție nervoasă pe scenă, după ce a fost atins de un fan. Cum și-a explicat artistul ieșirea: „Nu accept”

Sami G, reacție nervoasă pe scenă, după ce a fost atins de un fan. Cum și-a explicat artistul ieșirea: „Nu accept”
Oana Savin
.

Sami G a fost aspru criticat după ce a avut o reacție nervoasă în timpul unui concert. Artistul a fost surprins în timp ce țipa la un fan, iar după câteva zile a spus ce s-a întâmplat de fapt.

Sami G surprins țipând la un fan

Sami G se afla pe scenă, în timpul unui concert, în momentul în care a început să țipe la un fan ce se afla în primele rânduri. Cântărețul a fost aspru criticat de admiratorii lui, care au considerat că acesta a exagerat.

La câteva zile de al incident, artistul a încercat să explice ce s-a întâmplat și de ce a avut o asemenea reacție. Acesta a precizat că nu suportă să fie atins și spune că nu își regretă reacția. Recunoaște, însă, că ar fi putut să nu fie atât de agresiv.

sami gIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

„Am avut o reacție mai pornită, ca să zic așa (…) Eu nu accept să fiu atins în anumite părți ale corpului. Nu am nimic cu nimeni, nu vreau să se înțeleagă greșit, dar nu accept nesimțirea, nu accept atingerile și obrăznicia. Deci, pentru mine, toate trei la un loc sunt daună totală. Eu am fost eu, am vorbit, puteam să reacționez mai bine sau puteam să reacționez mai rău, dar eu am reacționat așa. Alții ar fi reacționat ceva mai apăsat sau nici nu știu, nici nu mă interesează. Eu am fost eu, îmi pare rău că s-a creat chestia asta (…) Am fost eu, ce voiați să fac acum? „Dați-mi și două-trei palme?” Ați înnebunit”, a spus Sami G pe TikTok.

Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: De ce nu va fi botezat nepotul actriței Maia Morgenstern. Fiica ei, Cabiria, a ales un nume cu o semnificație deosebită pentru bebeluș

Citește și: Fiul lui Kamara are nevoie de încă două operații: „Suntem în perioada de adunat fonduri”. Ce afecțiune are Leon și cum se simte acum

Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o omora și incendia pe Anda Gyurca, tânăra de 23 de ani
Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o omora și incendia pe Anda Gyurca, tânăra de 23 de ani
Recomandarea zilei

Cine este Sami G

Sami G este unul dintre cei mai apreciați trapperi din România. Potrivit informațiilor din mediul online, acesta s-ar fi născut în 2001, având astfel 24 de ani.

De-a lungul anilor, acesta a fost implicat în mai multe proiecte. Încă din copilărie a fost pasionat de muzică și a colaborat cu mai mulți artiști celebri din România.

Citește și: Anda Adam, replici acide pentru Oana Zăvoranu, după confruntarea din tribunal. „A vrut să fie un fel de Dana Budeanu, dar a făcut-o de oaie!” Mesajul artistei după scandal

Citește și: Cornel Păsat vrea să o ducă din nou la altar pe soția lui, Bianca: „Deja știu cam ce inel o să-i iau”

Sami G a devenit cunoscut după ce a lansat mai multe piese ce au ajuns rapid în preferințele fanilor. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără: „Poți să-mi iei tot”, „Hustler”, „Sper că ești bine” și „Aruncă-mă la lei”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sami G

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Adevărul despre relație dintre Anamaria Ferentz și cei 7 copii ai iubitului ei. „Mă lasă singură în spațiul meu. Am renunțat de multe ori la mine”
Adevărul despre relație dintre Anamaria Ferentz și cei 7 copii ai iubitului ei. „Mă lasă singură în spațiul meu. Am renunțat de multe ori la mine”
Fanatik
„Baiaram a ratat un salariu de 3 milioane de euro!” Mihai Rotaru, dezvăluiri despre situația vedetei Universității Craiova
„Baiaram a ratat un salariu de 3 milioane de euro!” Mihai Rotaru, dezvăluiri despre situația vedetei Universității Craiova
GSP.ro
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Click.ro
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
Citește și...
„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB 
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Carrefour ar putea pleca din România. Cutremur în comerțul românesc
Designerul Adrian Oianu a fost agresat în târgul de la Agronomie: „Îi recunosc pe ăștia care se îmbracă elegant și au atitudine de interlopi”
D’Angelo a murit la 51 de ani. Legendarul artist suferea de cancer
Scapă rapid de durerile de cap
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
"Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!" Artista noastră face mărturisiri șocante despre cea mai grea perioadă din trecutul ei
"Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!" Artista noastră face mărturisiri șocante despre cea mai grea perioadă din trecutul ei
Cum arată apartamentul în care locuiesc Vlad Gherman și Oana Moșneagu: „Nu cred că există o zi în care să nu mă gândesc la cum să renovez”
Cum arată apartamentul în care locuiesc Vlad Gherman și Oana Moșneagu: „Nu cred că există o zi în care să nu mă gândesc la cum să renovez”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare. Cum au fost surprinse cele două. Evenimentul a fost găzduit de Oprah Winfrey și a reunit numeroase vedete. FOTO
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare. Cum au fost surprinse cele două. Evenimentul a fost găzduit de Oprah Winfrey și a reunit numeroase vedete. FOTO
Andi Moisescu, lăudat de fani după ce a divorțat de Olivia Steer. Ce i-au transmis aceștia: „Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a…”
Andi Moisescu, lăudat de fani după ce a divorțat de Olivia Steer. Ce i-au transmis aceștia: „Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a…”
DailyBusiness.ro
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
A1.ro
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Horoscop 25 octombrie 2025. Zodia care va trece cu succes peste o cumpănă grea. Cineva drag îi va întinde o mână de ajutor
Horoscop 25 octombrie 2025. Zodia care va trece cu succes peste o cumpănă grea. Cineva drag îi va întinde o mână de ajutor
Simona Halep, surprinsă în compania fiului unui milionar celebru de la noi. Cei doi s-au afișat la mai multe evenimente publice
Simona Halep, surprinsă în compania fiului unui milionar celebru de la noi. Cei doi s-au afișat la mai multe evenimente publice
Horoscop săptămânal 27 octombrie - 2 noiembrie 2025. Coșmar pentru o zodie. Ar putea să își piardă locul de muncă din cauza impulsivității sale
Horoscop săptămânal 27 octombrie - 2 noiembrie 2025. Coșmar pentru o zodie. Ar putea să își piardă locul de muncă din cauza impulsivității sale
Observator News
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Legenda, diagnosticată cu un cancer extrem de agresiv. A ținut secret o vreme, dar nu a mai putut! Mărturisire în lacrimi, devenită virală pe Internet, oamenii se roagă pentru ea
Legenda, diagnosticată cu un cancer extrem de agresiv. A ținut secret o vreme, dar nu a mai putut! Mărturisire în lacrimi, devenită virală pe Internet, oamenii se roagă pentru ea
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Bărbații care au fost grăsuți în copilărie sunt mai puțin… dotați . Explicația surprinzătoare a cercetătorilor
Bărbații care au fost grăsuți în copilărie sunt mai puțin… dotați . Explicația surprinzătoare a cercetătorilor
Peste 140.000 de flacoane de medicamente pentru colesterol, retrase de pe piață. Ce trebuie să știe pacienții
Peste 140.000 de flacoane de medicamente pentru colesterol, retrase de pe piață. Ce trebuie să știe pacienții
Informații vitale despre cancerul de sân. Tot ce trebuie să știi despre diagnostic precoce și șanse reale de vindecare
Informații vitale despre cancerul de sân. Tot ce trebuie să știi despre diagnostic precoce și șanse reale de vindecare
Monica Pop trage un semnal de alarmă: hrana din spitale, doar 22 lei pe zi, mai puțin decât pentru deținuți!
Monica Pop trage un semnal de alarmă: hrana din spitale, doar 22 lei pe zi, mai puțin decât pentru deținuți!
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton