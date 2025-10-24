Sami G, reacție nervoasă pe scenă, după ce a fost atins de un fan. Cum și-a explicat artistul ieșirea: „Nu accept”

Sami G a fost aspru criticat după ce a avut o reacție nervoasă în timpul unui concert. Artistul a fost surprins în timp ce țipa la un fan, iar după câteva zile a spus ce s-a întâmplat de fapt.

Sami G surprins țipând la un fan

Sami G se afla pe scenă, în timpul unui concert, în momentul în care a început să țipe la un fan ce se afla în primele rânduri. Cântărețul a fost aspru criticat de admiratorii lui, care au considerat că acesta a exagerat.

La câteva zile de al incident, artistul a încercat să explice ce s-a întâmplat și de ce a avut o asemenea reacție. Acesta a precizat că nu suportă să fie atins și spune că nu își regretă reacția. Recunoaște, însă, că ar fi putut să nu fie atât de agresiv.

„Am avut o reacție mai pornită, ca să zic așa (…) Eu nu accept să fiu atins în anumite părți ale corpului. Nu am nimic cu nimeni, nu vreau să se înțeleagă greșit, dar nu accept nesimțirea, nu accept atingerile și obrăznicia. Deci, pentru mine, toate trei la un loc sunt daună totală. Eu am fost eu, am vorbit, puteam să reacționez mai bine sau puteam să reacționez mai rău, dar eu am reacționat așa. Alții ar fi reacționat ceva mai apăsat sau nici nu știu, nici nu mă interesează. Eu am fost eu, îmi pare rău că s-a creat chestia asta (…) Am fost eu, ce voiați să fac acum? „Dați-mi și două-trei palme?” Ați înnebunit”, a spus Sami G pe TikTok.

Citește și: De ce nu va fi botezat nepotul actriței Maia Morgenstern. Fiica ei, Cabiria, a ales un nume cu o semnificație deosebită pentru bebeluș

Citește și: Fiul lui Kamara are nevoie de încă două operații: „Suntem în perioada de adunat fonduri”. Ce afecțiune are Leon și cum se simte acum

Cine este Sami G

Sami G este unul dintre cei mai apreciați trapperi din România. Potrivit informațiilor din mediul online, acesta s-ar fi născut în 2001, având astfel 24 de ani.

De-a lungul anilor, acesta a fost implicat în mai multe proiecte. Încă din copilărie a fost pasionat de muzică și a colaborat cu mai mulți artiști celebri din România.

Citește și: Anda Adam, replici acide pentru Oana Zăvoranu, după confruntarea din tribunal. „A vrut să fie un fel de Dana Budeanu, dar a făcut-o de oaie!” Mesajul artistei după scandal

Citește și: Cornel Păsat vrea să o ducă din nou la altar pe soția lui, Bianca: „Deja știu cam ce inel o să-i iau”

Sami G a devenit cunoscut după ce a lansat mai multe piese ce au ajuns rapid în preferințele fanilor. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără: „Poți să-mi iei tot”, „Hustler”, „Sper că ești bine” și „Aruncă-mă la lei”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sami G

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News