Fiul lui Kamara are nevoie de încă două operații: „Suntem în perioada de adunat fonduri”. Ce afecțiune are Leon și cum se simte acum

Adelina Duinea
.  Actualizat 24.10.2025, 11:24

Kamara a dezvăluit că fiul lui, Leon, se simte bine și are o stare de spirit excepțională, însă că are nevoie urgent de încă două operații în valoarea de 125.000 de euro.

Fiul lui Kamara Ghedi (49 de ani), Leon (11 ani), are nevoie urgent de încă două intervenții chirurgicale pentru a se putea deplasa singur și pentru a se dezvolta normal. Până acum, Leon a suferit mai multe operații menite să-l ajute să devină mai mobil, intervenții în valoare totală de 80.000 de euro.

„Leon este bine acum. Mai are nevoie de două operații, una de rizotomie dorsală selectivă și una de îndreptare a gleznelor și a genunchilor. Suntem în perioada de adunat fonduri. Avem deocamdată 20.000 de euro de la o fundație și mai e nevoie de încă 105.000 euro. În total, operațiile costă 125.000 de euro, destul de mult”, a explicat Kamara, pentru Click!.

Kamara și mama lui Leon, Oana Hânțoiu, au descoperit că intervențiile de care Leon are nevoie pot fi realizate în Statele Unite ale Americii și în Emiratele Arabe Unite. Din raționamente financiare, cei doi înclină către varianta a doua.

„Varianta mai bună din punct de vedere financiar ar fi la Abu Dhabi, pentru că în Statele Unite ale Americii ne-ar costa mai mult”, a explicat Kamara.

Visul lui Kamara este să-și vadă fiul mergând și alergând

Artistul a adăugat că Leon are o întârziere motorie care îl împiedică să se dezvolte normal. Visul cel mai mare al lui Kamara este să-și vadă fiul mergând și alergând.

„Rizotomia dorsală selectivă se va face împreună cu intervenția de îndreptare a gleznelor și a genunchilor ca să nu mai fie spastic, pentru că spasticitatea pune presiune pe oase și le strâmbă. (…) Aceste două operații trebuie făcute urgent pentru ca Leon să poată merge.

Leon are o stare de spirit foarte bună, excepțională. E un copil sănătos, doar că are această întârziere motorie, care nu îi permite să se dezvolte așa cum trebuie. Cea mai mare bucurie a mea este să-l văd pe picioarele lui și să mă joc cu el fotbal, să alergăm!”, a mai mărturisit artistul de la Alb Negru.

Ce este tetrapareză spastică, afecțiunea pe care Leon o are de la naștere

Leon a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică la scurt timp după ce s-a născut prematur, cu două luni înainte de termen, în iunie 2014. Afecțiunea lui a fost rezultatul unei erori medicale.

„Afecțiunea lui a venit în urma unei paralizii cerebrale cauzată după naștere, pentru că el s-a născut normal. În urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la șase ore de la naștere, a făcut un stop cardio-respirator. De aici problemele”, a explicat Kamara în iunie 2021, în emisiunea „Xtra Night Show”.

Tetrapareză spastică este o afecțiune neurologică severă, caracterizată prin afectarea mișcărilor coordonate la nivelul tuturor celor patru membre, cauzată de leziuni la nivelul sistemului nervos central.

Foto: Facebook; Instagram

