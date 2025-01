Kamara i-a făcut o surpriză de neuitat iubitei sale în noaptea de Revelion. Artistul a cerut-o pe Gabriella Nastas de soție în noaptea dintre ani, în timpul unui concert.

Iubita lui Kamara, impresionată de momentul în care a fost cerută în căsătorie

Kamara și Gabriella sunt împreună de aproape doi ani. Iubita cântărețului a făcut primele declarații despre emoționanta cerere care a avut loc într-un cadru special. Nu este prima oară când Kamara îi cere mâna iubitei sale, dar de data aceasta întregul moment a fost cu totul aparte.

„Băieții aveau concert în aer liber, la Pașcani. Aproape cumva de Moldova mea. Eu n-am știut nimic, doar filmam momente din concertul lor. A fost surprinzător și pentru mine. La un moment dat Kama m-a chemat pe scenă eu crezând că vrea să cântăm ceva împreună și s-a întâmplat asta, cerea în căsătorie. S-a întâmplat la 00:00 noaptea, în seara de Revelion, deci am intrat în 2025 în forță”, a declarat Gabriella pentru click.ro.

Deosebit față de alte momente în care a cerut-o în căsătorie a fost locul ales pentru un asemenea moment, chiar de pe scenă, în timp ce concerta cu trupa Alb Negru.



„El m-a cerut în nenumărate rânduri, în diferite moduri, de minim 10 ori. Și acasă, și în vacanță, și de la mami și de la tati etc. Însă așa, de pe scenă, e prima oară când o face. E minunat să te iubească așa un bărbat. E un mod extraordinar de a face o femeie fericită A fost foarte unic, surprinzător și funny momentul” – a adăugat Gabriella Nastas pentru aceeași sursă.

Kamara și Gabriela au fost prieteni mult timp până să devină un cuplu

Gabriella Nastas are 30 de ani, s-a născut în Republica Moldova și este cântăreață. Despre Kamara și Gabriela s-a zvonit că ar fi iubiți încă de pe timpul când el era concurent la „Survivor România”. După ceva vreme, Kamara a recunoscut că are o relație cu Gabriella, mărturisind că o bună perioadă de timp au fost doar buni prieteni.

„A durat ceva timp de când ne cunoaștem noi, de la începuturile ei. Noi nu am hotărât să ne ascundem, am hotărât să trăim lucrurile așa cum sunt și ele, dacă cineva le remarcă, e foarte bine. După relația pe care și-a asumat-o, celelalte relații pe care le-a avut nu le-a mai asumat. Eu am înțeles foarte bine. Eu îi cunosc părinții de la început, am fost și în vacanță cu mama ei”, a declarat acum ceva timp Kamara, la „Xtra Night Show”.

