Kamara și-a făcut o nouă operație estetică. De ce a decis artistul să își facă pentru a doua oară blefaroplastie

Kamara (48 ani) a decis să calce din nou pragul cabinetului medicului estetician pentru a face o a doua intervenție estetică de blefaroplastie. Artistul s-a alăturat și el bărbaților din showbizul românesc care nu se feresc să apeleze la operațiile estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Kamara și-a făcut a doua operație de blefaroplastie

Kamara a recurs recent a o nouă operație estetică, artistul dorindu-și să își corectez eun aspect care îl deranja de ceva vreme. Acesta a făcut săptămâna trecută o a doua operație de blefaroplastie, procedură care are ca scop eliminarea excesului de piele și a pungilor de grăsime de sub ochi.

Problema devenise una tot mai vizibilă pentru cântăreț care a precizat că începuse să îi creeze un disconfort.

Astfel, Kamara a apelat la serviciile aceluiași medic la care a mers și iubita lui, Gabriella Nastas.

„Mi-am revenit, sunt ok, mai am recuperarea acum, care ține două săptămâni. La două zile de la operație deja conduceam. Am făcut această blefaroplastie pentru că aveam niște pungi de grăsime foarte mari sub ochi și nu mai puteam să stau așa, estetic vorbind, pentru că se făceau din ce în ce mai mari, și mă deranjau estetic. Am de gând să îmi fac ceva și la nas, e tot o problema medicală, dar o să vă povestesc mai încolo despre asta”, a declarat Kamara pentru Click.

Deși mai are plasturii de după intervenția estetică, Kamara spune că este foarte mulțumit de rezultat.

„Data trecută intervenția de blefaroplastie a fost puțin mai amplă, acum e a doua, am refăcut-o. Sunt mulțumit deja de rezultat și aștept să văd cum o să arate la final, după cele două săptămâni de recuperare și vindecare. Deocamdată, din ce văd sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit”, a precizat el.

Artistul se pregătește pentru operațiile fiului său, Leon

Între timp, Kamara se concentrează pe proiectele lui muzicale, dar și pe programul medical al fiului său, Leon, care urmează să fie supus unor intervenții chirurgicale.

„Lucrăm în paralel și la piese noi, și cu colegul meu de trupă, Andrei, o să urmeze și niște operații de-ale lui Leon”, a precizat cântărețul.

Leon, fiul lui Kamara, în vârstă de 10 ani, a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică și până în prezent a fost supus mai multor intervenții chirurgicale.

Potrivit declarațiilor pe care le făcea Kamara cu ceva vreme în urmă, fiul lui mai are de făcut operații până la vârsta de 18 ani. Micuțul a fost diagnosticat imediat după naștere cu această boală degenerativă, care este o formă de paralizie cerebrală cauzată de o anumită leziune.

Kamara dezvăluia anul trecut că, dacă fiul său nu ar fi operat la timp, problemele ar fi ireversibile.

„Oasele, dacă se duc într-o direcție, nu mai ai ce să mai faci. Când era mic nu părea să aibă așa probleme și am văzut mâna stângă că se îndoaie un pic. Afecțiunea lui de bază de tripareză spastică care a venit în urma unei paralizii cerebrale cauzată după naștere, pentru că el s-a născut normal. În urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la 6 ore de la naștere, a făcut un stop cardiorespirator și de aici problemele”, a povestit artistul.

