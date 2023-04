Kamara, în lacrimi după eliminarea de la Survivor 2023. Reacțiile telespectatorilor Pro TV: „Fals și manipulator” / „Nu merita” / Video

Kamara a fost eliminat, miercuri seară, de la Survivor România. Artistul s-a arătat dezamăgit de acest deznodământ, însă spune că a reușit să își facă mândru fiul. În competiție a rămas Dan Ursa.

Drumul până la marele premiu și aflarea noului supraviețuitor este tot mai scurt. În Republica Dominicană continuă să mai lupte 11 persoane, unite într-un singur trib.

Kamara, eliminat de la Survivor România

Kamara a intrat în cursa pentru eliminare alături de Dan Ursa. La sfârșitul serii, Daniel Pavel a anunțat deznodământul.

Artistul a fost cel care a primit cele mai puține voturi din partea publicului fiind astfel eliminat. Vizibil supărat că este nevoit să părăsească competiția, Kamara a făcut și câteva declarații. Acesta spune că simte că nu a reușit să își îndeplinească misiunea de tată, însă crede că fiul lui este mândru de el.

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc! Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu și știe că nu sunt omul care să plece de lângă el fără a fi pentru el. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el”, a declarat Kamara în momentul în care a aflat că el este cel care părăsește Survivor România 2023.

„Au fost niște momente fantastice aici, la Survivor și sper să ne revedem cu bine”, i-a spus Kamara șu lui Daniel Pavel, după ce i-a stins torța.

Reacțiile telespectatorilor, după eliminarea artistului

După ce Kamara a fost eliminat, telespectatorii Pro TV au lăsat mai multe comentarii pe rețelele de socializare.

Fostul faimos nu a lăsat o impresie foarte bună celor de acasă, care, în marea lor majoritate, s-au bucurat că acesta a părăsit competiția.

„Era timpul după atâtea tactici, atacuri, caracter la standard minim”, a scris o persoană pe Facebook.

„Cea mai bună veste din această săptămână”, a comentat altcineva.

„S-a făcut dreptate, Kamara trebuia să plece de mult”, este de părere un internaut.

„Fals și manipulator”, „Nu merita să ajungă până la individuale”, „S-a făcut dreptate, la revedere Kamara”, sunt doar câteva din mesajele transmise de telespectatori, după eliminarea lui Kamara.

O mare parte din internauți s-au bucurat că a rămas în competiție Dan Ursa, pe care îl văd câștigător deoarece „este cel mai bun concurent”.

