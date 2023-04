Ada Dumitru a revenit acasă, după trei luni petrecute la Survivor, show-ul filmat în Dominicană.

Fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis ne-a oferit un interviu exclusiv, la scurt timp după ce a revenit acasă din competiția filmată în Dominicană și difuzată la Pro Tv, luni, marți și miercuri de la 20.30.

Ada Dumitru, după participarea la Survivor: „Mi-am demonstrat că mă pot descurca oriunde pe lumea asta și în orice condiții”

Concurenta spune că a fost cumplit de greu, însă a învățat multe lucruri după participarea la show-ul prezentat de Daniel Pavel.

Ada, un moment delicat a fost cel în care ai rămas singură pe insulă. Ce sentimente te încercau atunci?

Deloc delicat, momentul a fost o parodie. A fost foarte relaxant să rămân singură pentru prima oară după aproape 3 luni în care am stat lipită cvasi ombilical 24/7 de niște oameni pe care abia îi cunoscusem.

Îmi venea să pun de-o horă cu mine însămi și să mă apuc de chiuieli. Prima oară când am mers să fac treaba mare cu garanția că nu risc să dau nas în nas cu nimeni pe drum.

„M-au influențat baban fetele”

Spuneai că-ți doreai să fii în show la momentul Unificării. Regreți că nu ai apucat petrecerea și tot ce a însemnat acest eveniment?

Eu sunt om de viață, dă-mi o petrecere mișto și sunt pe mese. (Râde n.r.)

Sinceră să fiu, când intrasem în show, nu știam ce e aia unificarea. Pe parcurs m-au influențat baban fetele că vorbeam de momentul ăsta foarte mult și începusem să mi-l doresc și eu.

Cel mai mult visam la cum o să ne îndopăm până pleznim. Regret că n-am apucat să mă îndop cu fetele mele din Ministerio, dar m-am asigurat că în timp ce ele o făceau la unificare, haleam și eu, tot din Dominicană. Și m-am asigurat nenică.

Am rupt tot street-foodul din Dominicană, am mers pe străzi și mă opream la toate gheretele vai de ele și am încercat de toate. A fost sublim.

Cum a ajuns Ada Dumitru să participe la Survivor România

Cu ce așteptări ai intrat în show și ce simți acum după ce s-a încheiat experiența?

Zero așteptări. Sunt un om mega spontan, am momente din alea în care mă urc în mașină și plec fără să știu exact unde. Sau azi mă decid să book-uiesc un avion spre te miri unde.

M-a sunat agentul meu și era gen ‘ai vrea să mergi la Survivor?’ Și eu eram ‘adică să stau într-o junglă fără mâncare, cu toate tarantulele și insectele pe capul meu, cu necunoscuți, zero comfort, zero comunicare cu familia, în timp ce alerg ca nebuna și încerc să nimeresc niste ținte? Ok, hai că merg.”

Niciodată în viață nu am stat să cântăresc prea mult, mai ales când instinctul îmi zice GO. Așa că plecând cu zero așteptări, tot ce a venit după e un plus.

Te-a schimbat în vreun fel participarea la Survivor? Ai învățat ceva din aceste luni?

M-a schimbat, da. Am realizat cu adevărat că sunt un om puternic. Am venit înapoi mult mai sigură pe mine, mult mai directă. Mi-am demonstrat negru pe alb că mă pot descurca oriunde pe lumea asta și în orice condiții.

Ai recomanda cuiva să se înscrie la show? De ce?

N-aș recomanda Survivor nici dușmanilor mei. (Râde) Și totuși este una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. E un paradox și pentru mine.

