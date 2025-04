Un fost concurent de la Survivor România, condamnat la închisoare pentru sechestrare și agresiune asupra unui bărbat. Va sta 5 ani și 4 luni după gratii

Alin Chirilă, fost campion european la arte marțiale mixte, a primit o condamnare de 5 ani și 4 luni de închisoare pentru acuzațiile de sechestrare și agresiune asupra unui bărbat. În 2023, el a fost concurent la Survivor România, unde a demonstrat rezistență și determinare, ajungând până în finala competiției.

Alin Chirilă și fratele său ar fi agresat un bărbat

Pe 22 decembrie 2023, în comuna Cavadinești, fostul concurent de la Survivor România, împreună cu fratele său, au agresat un bărbat chiar în curtea acestuia. După ce l-au lovit, l-au forțat să urce într-un autoturism, unde timp de o oră l-au supus unor acte de violență și l-au amenințat cu moartea. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

„Cei doi ar fi pătruns, fără drept, în curtea imobilului bărbatului vizat, iar când acesta ar fi ieșit din casă, cel de 35 de ani l-ar fi agresat fizic, după care l-ar fi condus la autoturismul cu care s-au deplasat la această adresă și l-ar fi forțat să se așeze pe bancheta din spate, împotriva voinței celui agresat”, a transmis IPJ Galați.

Camerele de supraveghere din Cavadinești au surprins momente șocante de violență. Într-un episod cutremurător, Alin Chirilă și fratele său l-au forțat pe bărbat să coboare din mașină și să își curețe urmele de sânge.

„Nesatisfăcut de modalitatea în care s-a spălat, luptătorul l-a mai trimis încă o dată la acel loc să se spele”, a spus procurorul Nicolae Cuzi, potrivit Adevărul.

Alin Chirilă a fost pus sub acuzare pentru agresiune fizică, amenințare, încălcarea proprietății private și privare ilegală de libertate. Atât el, cât și fratele său, au fost reținuți în Arestul IPJ Galați timp de două luni, până în februarie 2024, iar ulterior au petrecut o lună în arest la domiciliu, până în martie 2024.

La începutul acestui an, Judecătoria Târgu Bujor a decis condamnarea fostului campion la o pedeapsă de 10 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare, alături de 405 zile amendă, tot cu suspendare. În plus, acestuia i-au fost interzise anumite drepturi pe o perioadă de supraveghere de 3 ani.

Cine este Alin Chirilă, fost concurent la Survivor România

Alin Chirilă are 36 de ani și se mândrește cu un titlu de campion european la MMA. Drumul său în viață a fost marcat de o pasiune profundă și un vis ambițios pe care, cu determinare și efort, a reușit să-l transforme în realitate.

La doar 17 ani, Alin Chirilă a fost nevoit să părăsească locuința părintească din Galați, fiind alungat de propriul tată. Cu doar 70 de lei în buzunar, a plecat spre Timișoara, unde a petrecut câteva nopți dormind pe bănci în parcuri. Ulterior, a găsit de lucru ca salahor pe un șantier, unde i s-a oferit și un loc pentru a se adăposti.



“M-am angajat în construcții, unde aveam o baracă, pat și o pernă pe care să pun capul. Câștigam 30 de lei la ziua de muncă. Cea mai puternică amintire pe care o am din perioada aceea este senzația de foame, senzație pe care o simțeam în permanență. Nu aveam nimic, chiar nimic, nimic și am înțeles foarte bine că eu va trebui să muncesc mult în viață. O perioadă am dus-o foarte greu”, spunea Alin Chirilă într-un interviu, potrivit Eurosport.

Foto – Facebook

